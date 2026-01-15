Bejelentést tett Párizs: úton vannak az atomhatalom katonái Grönland felé

A francia vezető kijelentett, hogy „Franciaország részt vesz a Dánia által Grönlandon szervezett közös gyakorlatokon, az Arctic Endurance hadműveleten”. Azt is hozzátette, hogy
az első katonai kontingens már úton van és a közeljövőben továbbiak fogják követni.
Macron mondatai kényes pillanatban jöttek, ugyanis Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban több alkalommal is egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok szeretné megszerezni a Dániához tartozó Grönlandot. A hírek szerint a Fehér Ház elsősorban a megvásárlásban gondolkodik, ugyanakkor nem zárta ki egy esetleges katonai akció lehetőségét sem.
À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026
Koppenhága európai szövetségesei feszülten követik az eseményeket, több NATO-hatalom pedig támogatásáról biztosította az országot. Párizs korábban diplomáciai fronton is erősebb szerepvállalást tett, amikor bejelentette, hogy konzulátust nyitnak az északi szigeten. A franciák célja most egyértelműen az, hogy
az európai NATO szövetségesekkel szorosabbá tegyék az együttműködést és felkészültek legyenek az északi, zord körülmények közötti bevetésekre is.
Trump elsősorban az amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozik, amikor arról beszél, hogy miért van szüksége az Egyesült Államoknak Grönlandra. A szigeten jelenleg is van amerikai katonai bázis, és Koppenhága lehetőséget biztosít Washingtonnak, hogy növelje a jelenlétét. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy orosz és kínai hajók lepték el a térséget, ugyanakkor ezekre a kijelentésekre semmilyen bizonyítékot nem mutatott fel. Az európai jelentések is cáfolták ezt, hangsúlyozva, hogy csekély mértékben jelen van a két ország a régióban, de ez nem jelent kirívó biztonsági kockázatot.
