Egyetlen ábra mutatja meg igazán, miért nem támadja meg Iránt Amerika
Portfolio
Napok óta világszerte az egyik legnagyobb kérdést az jelenti, hogy az Egyesült Államok támadni fog-e Irán ellen és ha igen, mikor. Az új ábrák szerint erre egyelőre kifejezetten kevés az esély.

Felbukkant egy ábra az Egyesült Államok repülőgép-hordozóinak elhelyezkedéséről. A térképen látható, hogy jelenleg egyetlen jelentős amerikai hadihajó sem tartózkodik a Perzsa-öböl közelében. Az információ azért különösen fontos, mivel ezekre szükség van egy jelentős támadás végrehajtásához, vagy még inkább az ellencsapások elhárításához. A haditengerészet a Távol-Keleten hajózó USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót a Közel-Keletre irányította át, ugyanakkor ez több napos út lesz. Daryl Claude admirális szerint a hadihajó nem feltétele egy vészhelyzet elhárításának. Az áthelyezés összesen 1-3 hetet vehet igénybe.

Arról is írnak, hogy két további amerikai repülőgép-hordozó hagyta el a báziskikötőjét, céljuk egyelőre ismeretlen.

Hatalmas tüntetések robbantak ki Iránban, miután 2025 végén a bazárosok elégedetlenségüket fejezték ki a magas infláció miatt. Erre tömegek vonultak az utcára, a hatóságok pedig rendkívül erőszakosan léptek fel a tüntetőkkel szemben. A legfrissebb információk szerint legalább 2000 halálos áldozata van az incidenseknek, egyes drámai jelentések már 20 ezer halottról beszélnek. Donald Trump amerikai elnök korábban segítséget ígért a demonstrálóknak, biztosította őket, hogy ez már úton is van. Az nem egyértelmű, hogy ezzel mire gondolt pontosan, a találgatások jelenleg is zajlanak.

Az Egyesült Államok vezetője újabban arról nyilatkozott, hogy a rezsim visszafogta magát, már nem lépnek fel annyira erőszakosan, és a letartóztatott embereket sem fenyegeti kivégzés.

Az óvatosan olvadó feszültség ellenére továbbra is a levegőben lóg, hogy Amerika támadást indít.

Kiderült, Trump milyen támadást tervez Irán ellen

