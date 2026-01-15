Egyetlen ábra mutatja meg igazán, miért nem támadja meg Iránt Amerika

Felbukkant egy ábra az Egyesült Államok repülőgép-hordozóinak elhelyezkedéséről. A térképen látható, hogy jelenleg egyetlen jelentős amerikai hadihajó sem tartózkodik a Perzsa-öböl közelében. Az információ azért különösen fontos, mivel ezekre szükség van egy jelentős támadás végrehajtásához, vagy még inkább az ellencsapások elhárításához. A haditengerészet a Távol-Keleten hajózó USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót a Közel-Keletre irányította át, ugyanakkor ez több napos út lesz. Daryl Claude admirális szerint a hadihajó nem feltétele egy vészhelyzet elhárításának. Az áthelyezés összesen 1-3 hetet vehet igénybe.
Arról is írnak, hogy két további amerikai repülőgép-hordozó hagyta el a báziskikötőjét, céljuk egyelőre ismeretlen.
U.S. Navy carrier update amid reports that the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) has been redirected to the Middle East from Asia.“The Navy can be anywhere in two weeks,” CNO Caudle told reporters at SNA. However, as @haltman noted, “a carrier is not a prerequisite… pic.twitter.com/ghD079LRv3 https://twitter.com/haltman?ref_src=twsrc%5Etfw— Ian Ellis (@ianellisjones) January 15, 2026
Hatalmas tüntetések robbantak ki Iránban, miután 2025 végén a bazárosok elégedetlenségüket fejezték ki a magas infláció miatt. Erre tömegek vonultak az utcára, a hatóságok pedig rendkívül erőszakosan léptek fel a tüntetőkkel szemben. A legfrissebb információk szerint legalább 2000 halálos áldozata van az incidenseknek, egyes drámai jelentések már 20 ezer halottról beszélnek. Donald Trump amerikai elnök korábban segítséget ígért a demonstrálóknak, biztosította őket, hogy ez már úton is van. Az nem egyértelmű, hogy ezzel mire gondolt pontosan, a találgatások jelenleg is zajlanak.
Az Egyesült Államok vezetője újabban arról nyilatkozott, hogy a rezsim visszafogta magát, már nem lépnek fel annyira erőszakosan, és a letartóztatott embereket sem fenyegeti kivégzés.
Az óvatosan olvadó feszültség ellenére továbbra is a levegőben lóg, hogy Amerika támadást indít.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
Valóságos akadálypályát húznak fel az EU-Mercosur szövetség elé
Több útja is van a geopolitikai léptékű együttműködés elgánycsolásának.
Körvonalazódik a szerb olajcég ügye, Belgrádba repült Szijjártó Péter
Rövidesen jöhet a bejelentés.
Trump először beszélt nyíltan az emigrációban élő trónörökösről: ez dönthet Irán jövőjéről
Első ránézésre kézenfekvő választás lenne.
Figyelmeztet a hatóság: rengeteg magyar városban veszélyes és egészségtelen a levegő – Itt a lista
Tovább romlottak az értékek.
Nagy változás jön a 4iG-nál
Új irányítási modellre áll át a cég.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.