Egyetlen ábra mutatja meg igazán, miért nem támadja meg Iránt Amerika

Napok óta világszerte az egyik legnagyobb kérdést az jelenti, hogy az Egyesült Államok támadni fog-e Irán ellen és ha igen, mikor. Az új ábrák szerint erre egyelőre kifejezetten kevés az esély.

Felbukkant egy ábra az Egyesült Államok repülőgép-hordozóinak elhelyezkedéséről. A térképen látható, hogy jelenleg egyetlen jelentős amerikai hadihajó sem tartózkodik a Perzsa-öböl közelében. Az információ azért különösen fontos, mivel ezekre szükség van egy jelentős támadás végrehajtásához, vagy még inkább az ellencsapások elhárításához. A haditengerészet a Távol-Keleten hajózó USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót a Közel-Keletre irányította át, ugyanakkor ez több napos út lesz. Daryl Claude admirális szerint a hadihajó nem feltétele egy vészhelyzet elhárításának. Az áthelyezés összesen 1-3 hetet vehet igénybe.

Arról is írnak, hogy két további amerikai repülőgép-hordozó hagyta el a báziskikötőjét, céljuk egyelőre ismeretlen.

U.S. Navy carrier update amid reports that the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) has been redirected to the Middle East from Asia.“The Navy can be anywhere in two weeks,” CNO Caudle told reporters at SNA. However, as @haltman noted, “a carrier is not a prerequisite… pic.twitter.com/ghD079LRv3 https://twitter.com/haltman?ref_src=twsrc%5Etfw — Ian Ellis (@ianellisjones) January 15, 2026

Hatalmas tüntetések robbantak ki Iránban, miután 2025 végén a bazárosok elégedetlenségüket fejezték ki a magas infláció miatt. Erre tömegek vonultak az utcára, a hatóságok pedig rendkívül erőszakosan léptek fel a tüntetőkkel szemben. A legfrissebb információk szerint legalább 2000 halálos áldozata van az incidenseknek, egyes drámai jelentések már 20 ezer halottról beszélnek. Donald Trump amerikai elnök korábban segítséget ígért a demonstrálóknak, biztosította őket, hogy ez már úton is van. Az nem egyértelmű, hogy ezzel mire gondolt pontosan, a találgatások jelenleg is zajlanak.

Az Egyesült Államok vezetője újabban arról nyilatkozott, hogy a rezsim visszafogta magát, már nem lépnek fel annyira erőszakosan, és a letartóztatott embereket sem fenyegeti kivégzés.

Az óvatosan olvadó feszültség ellenére továbbra is a levegőben lóg, hogy Amerika támadást indít.

