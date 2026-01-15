Felbukkant az orosz vezérkari főnök: mindenütt offenzívában vannak, robog a hadsereg a fronton

Geraszimov a Központi Erőcsoport parancsnoki állomásán tartott beszédet, melyben az orosz-ukrán háború fejleményeiről beszélt. Ezt egyébként „különleges katonai hadműveletként” emlegetik Moszkvában. A vezérkari főnök elmondta, hogy a frontvonalon minden irányban offenzívát folytatnak.

A különleges katonai művelet céljait továbbra is végrehajtják. Az egyesített erők egységeinek és alakulatainak offenzívája gyakorlatilag minden irányban folyamatban van

– hangsúlyozta.

A katonai vezető azt is kifejtette, hogy az információi szerint az orosz hadsereg mintegy 300 négyzetkilométernyi területet szerzett meg 2026-ban, valamint 8 település felett vette át az ellenőrzést.

A háborús eseményeket követő térképes oldalak nem igazolják Geraszimov állításait, a legtöbb – legyen az oroszpárti vagy az ukránokkal szimpatizáló – oldalon inkább a zord téli időjárás beköszöntével a harcvonalak befagyása tapasztalható. Az ukránok nemrégiben arról számoltak be, hogy a rendkívül hideg idő akadályozza a száloptikás drónok alkalmazását a harcmezőn, ez lehetőséget ad a gyalogos rohamoknak, ezt Moszkva rendszeresen alkalmazza. Ugyanakkor ez jelentős területi nyereséget egyelőre nem eredményezett.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images