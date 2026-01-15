  • Megjelenítés
Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit
Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit "levetkőztetni"

MTI
Portfolio
Elon Musk X közösségi hálózata bejelentette, intézkedéseket hozott annak megakadályozására, hogy Grok elnevezésű mesterségesintelligencia-alapú chatbot "levetkőztessen" valós személyeket, de még meg kell győznie több ország hatóságát, amelyek vizsgálatot indítottak ellene.
Technológiai intézkedéseket hoztunk, hogy megakadályozzuk a Grok fiókot abban, hogy valós emberekről készült, őket kihívó ruhákban, például bikiniben vagy ruhátlanul ábrázoló képeket szerkesszen

- közölte az X egy szerdán késő délután közzétett üzenetben, miután világszerte számos állam vizsgálatot indított a Grok miatt.

Az X állítása szerint ezeket a szerkesztési korlátozásokat minden felhasználóra kiterjeszti. A közlemény azonban bizonytalanságot hagy maga után, mivel azt is hozzáteszi, hogy

a meztelen képek generálását csak azon joghatóságú területeken belül tiltja be, ahol ez illegális.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság óvatosan üdvözölte az intézkedéseket.

"Tudomásul vesszük a intézkedéseket" és "gondosan értékelni fogjuk ezeket a változásokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hatékonyan védik az Európai Unió polgárait" - nyilatkozta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője.

Szerinte "ha ezek a változások nem bizonyulnak hatékonynak, a bizottság nem habozik felhasználni minden jogalkotási eszközét", amely lehetővé teszi számára, hogy pénzbírságokat szabjon ki, vagy akár felfüggessze a közösségi hálózat működését.

Az X január elején jelentette be, hogy

intézkedéseket hoz az illegális tartalmak ellen azok eltávolításával, a fiókok végleges felfüggesztésével és a helyi hatóságokkal való együttműködéssel.

Mint megírtuk, a brit hatóságok korábban bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak az Elon Musk tulajdonában lévő X ellen, mert a felületen egyre több MI-vel előállított, nőket és gyermekeket ábrázoló szexuális tartalmú kép terjedt. Az X-et a globális bevételének 10 százalékának megfelelő büntetéssel vagy akár 18 millió fontos bírsággal is sújthatja a brit telekommunikációs hatóság (Ofcom), attól függően, melyik összeg magasabb.

Az X a nemzetközi felháborodásra reagálva akkor bejelentette: a Grok képgeneráló eszközét ezentúl csak prémium előfizetők használhatják.

