Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit "levetkőztetni"

Technológiai intézkedéseket hoztunk, hogy megakadályozzuk a Grok fiókot abban, hogy valós emberekről készült, őket kihívó ruhákban, például bikiniben vagy ruhátlanul ábrázoló képeket szerkesszen
- közölte az X egy szerdán késő délután közzétett üzenetben, miután világszerte számos állam vizsgálatot indított a Grok miatt.
Az X állítása szerint ezeket a szerkesztési korlátozásokat minden felhasználóra kiterjeszti. A közlemény azonban bizonytalanságot hagy maga után, mivel azt is hozzáteszi, hogy
a meztelen képek generálását csak azon joghatóságú területeken belül tiltja be, ahol ez illegális.
Az Európai Unió és az Egyesült Királyság óvatosan üdvözölte az intézkedéseket.
"Tudomásul vesszük a intézkedéseket" és "gondosan értékelni fogjuk ezeket a változásokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hatékonyan védik az Európai Unió polgárait" - nyilatkozta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője.
Szerinte "ha ezek a változások nem bizonyulnak hatékonynak, a bizottság nem habozik felhasználni minden jogalkotási eszközét", amely lehetővé teszi számára, hogy pénzbírságokat szabjon ki, vagy akár felfüggessze a közösségi hálózat működését.
Az X január elején jelentette be, hogy
intézkedéseket hoz az illegális tartalmak ellen azok eltávolításával, a fiókok végleges felfüggesztésével és a helyi hatóságokkal való együttműködéssel.
Mint megírtuk, a brit hatóságok korábban bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak az Elon Musk tulajdonában lévő X ellen, mert a felületen egyre több MI-vel előállított, nőket és gyermekeket ábrázoló szexuális tartalmú kép terjedt. Az X-et a globális bevételének 10 százalékának megfelelő büntetéssel vagy akár 18 millió fontos bírsággal is sújthatja a brit telekommunikációs hatóság (Ofcom), attól függően, melyik összeg magasabb.
Az X a nemzetközi felháborodásra reagálva akkor bejelentette: a Grok képgeneráló eszközét ezentúl csak prémium előfizetők használhatják.
Címlapkép forrása: lixu via Getty Images
