Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna szárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában

Az amerikai és a litván hadsereg tüzérségi egységei közös interoperabilitási gyakorlatot tartottak a Pabrade gyakorlótéren, Kelet-Litvániában, a NATO–Fehéroroszország határának közelében. A kiképzés középpontjában az M142 HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer alkalmazása állt. A gyakorlatok az összehangolt, nagy hatótávolságú precíziós tűzcsapásokra, a digitális vezetés-irányítási eljárásokra és a gyors mobilitási koncepciókra összpontosítottak.

A kiképzés gyakorlati tapasztalatokat nyújtott a litván erőknek a HIMARS működtetéséről, mivel az Egyesült Államok várhatóan még az év vége előtt megkezdi a rendszerek szállítását Litvániának. Az amerikai HIMARS-egységeket a 41. tüzérdandár alárendeltségében működő Bravo üteg telepítette. A műveletek az indítóállványok alapvető kezelésére fókuszáltak: a bevetés előtti karbantartásra, a rádiós eljárásokra, a személyzet összehangolására, valamint a pontos pozicionálásra.

A gyakorlatok az amerikai hadsereg szélesebb körű európai HIMARS-programjának részét képezik, amely a NATO-kötelékeken belüli interoperabilitás javítására irányul.

Európában jelenleg Észtország, Lengyelország, Románia és Ukrajna üzemelteti a rendszert, míg Olaszország, Lettország és Litvánia megrendelést adott le.

A HIMARS és más rakéta-tüzérségi rendszerek kiemelkedő szerepet játszanak az orosz–ukrán háborúban. A rendszert kritikus infrastruktúra, Sz–400 légvédelmi rendszerek indítóállványainak és radarjainak, valamint rakétaindítók megsemmisítésére vetették be az ellenséges vonalak mögött.

A litvániai telepítés egybeesik az amerikai fegyveres erők és az ausztrál hadsereg nagyszabású közös gyakorlataival, amelyek a HIMARS gyors légi áttelepítését szimulálják. A lengyel hadsereg 2025 májusában Finnországba telepítette saját rendszereit a NATO Swift Response 25 hadgyakorlatára.

Az európai államok által telepített egyre több HIMARS-indítóállvány növekvő elrettentő erővel bír Oroszország és Fehéroroszország esetleges támadó szándékával szemben.

