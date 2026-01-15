Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna szárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában

Az amerikai és a litván hadsereg tüzérségi egységei közös interoperabilitási gyakorlatot tartottak a Pabrade gyakorlótéren, Kelet-Litvániában, a NATO–Fehéroroszország határának közelében. A kiképzés középpontjában az M142 HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer alkalmazása állt. A gyakorlatok az összehangolt, nagy hatótávolságú precíziós tűzcsapásokra, a digitális vezetés-irányítási eljárásokra és a gyors mobilitási koncepciókra összpontosítottak.
A kiképzés gyakorlati tapasztalatokat nyújtott a litván erőknek a HIMARS működtetéséről, mivel az Egyesült Államok várhatóan még az év vége előtt megkezdi a rendszerek szállítását Litvániának. Az amerikai HIMARS-egységeket a 41. tüzérdandár alárendeltségében működő Bravo üteg telepítette. A műveletek az indítóállványok alapvető kezelésére fókuszáltak: a bevetés előtti karbantartásra, a rádiós eljárásokra, a személyzet összehangolására, valamint a pontos pozicionálásra.
A gyakorlatok az amerikai hadsereg szélesebb körű európai HIMARS-programjának részét képezik, amely a NATO-kötelékeken belüli interoperabilitás javítására irányul.
Európában jelenleg Észtország, Lengyelország, Románia és Ukrajna üzemelteti a rendszert, míg Olaszország, Lettország és Litvánia megrendelést adott le.
A HIMARS és más rakéta-tüzérségi rendszerek kiemelkedő szerepet játszanak az orosz–ukrán háborúban. A rendszert kritikus infrastruktúra, Sz–400 légvédelmi rendszerek indítóállványainak és radarjainak, valamint rakétaindítók megsemmisítésére vetették be az ellenséges vonalak mögött.
A litvániai telepítés egybeesik az amerikai fegyveres erők és az ausztrál hadsereg nagyszabású közös gyakorlataival, amelyek a HIMARS gyors légi áttelepítését szimulálják. A lengyel hadsereg 2025 májusában Finnországba telepítette saját rendszereit a NATO Swift Response 25 hadgyakorlatára.
Az európai államok által telepített egyre több HIMARS-indítóállvány növekvő elrettentő erővel bír Oroszország és Fehéroroszország esetleges támadó szándékával szemben.
Címlapkép forrása: Christopher Lee/Bloomberg via Getty Images
Gigantikus üzlet van a küszöbön, átalakulnak a kávépiaci erőviszonyok
Komoly kihívót kap a Nestlé.
Két év után végre nőni tudott Európa legnagyobb gazdasága
Hiába a jó hír, illékonynak tűnik a bővülés.
Egyetlen ábra mutatja meg igazán, miért nem támadja meg Iránt Amerika
Ez nagyon hiányzik.
Az egész világ egy feltörekvő gazdaság lett, amelyet csak szintetikus populációkkal lehet leírni
Személyre szabott adók és törvények jöhetnek – interjú Dávid-Barrett Tamással.
Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról
A bankok miatt született meg a döntés.
Elsüllyedt egy titokzatos teherhajó a Kaszpi-tengeren: gyanús útvonalon haladt
Veszélyjelzést adott le.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?