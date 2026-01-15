  • Megjelenítés
FONTOS Szijjártó Péter bejelentette: napokon belül meglesz a megállapodás a NIS-ről, új olajtermék-vezeték is épül!
Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna sztárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában
Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna sztárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában

Az amerikai és a litván tüzérségi erők Kelet-Litvániában, a NATO–Fehéroroszország határának közelében tartottak közös HIMARS-gyakorlatot, amely a nagy hatótávolságú precíziós csapások és a gyors, légi úton is támogatott áttelepítés képességének fejlesztését célozta - tudósított a Military Watch Magazine.

Az amerikai és a litván hadsereg tüzérségi egységei közös interoperabilitási gyakorlatot tartottak a Pabrade gyakorlótéren, Kelet-Litvániában, a NATO–Fehéroroszország határának közelében. A kiképzés középpontjában az M142 HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer alkalmazása állt. A gyakorlatok az összehangolt, nagy hatótávolságú precíziós tűzcsapásokra, a digitális vezetés-irányítási eljárásokra és a gyors mobilitási koncepciókra összpontosítottak.

A kiképzés gyakorlati tapasztalatokat nyújtott a litván erőknek a HIMARS működtetéséről, mivel az Egyesült Államok várhatóan még az év vége előtt megkezdi a rendszerek szállítását Litvániának. Az amerikai HIMARS-egységeket a 41. tüzérdandár alárendeltségében működő Bravo üteg telepítette. A műveletek az indítóállványok alapvető kezelésére fókuszáltak: a bevetés előtti karbantartásra, a rádiós eljárásokra, a személyzet összehangolására, valamint a pontos pozicionálásra.

A gyakorlatok az amerikai hadsereg szélesebb körű európai HIMARS-programjának részét képezik, amely a NATO-kötelékeken belüli interoperabilitás javítására irányul.

Európában jelenleg Észtország, Lengyelország, Románia és Ukrajna üzemelteti a rendszert, míg Olaszország, Lettország és Litvánia megrendelést adott le.

A HIMARS és más rakéta-tüzérségi rendszerek kiemelkedő szerepet játszanak az orosz–ukrán háborúban. A rendszert kritikus infrastruktúra, Sz–400 légvédelmi rendszerek indítóállványainak és radarjainak, valamint rakétaindítók megsemmisítésére vetették be az ellenséges vonalak mögött.

A litvániai telepítés egybeesik az amerikai fegyveres erők és az ausztrál hadsereg nagyszabású közös gyakorlataival, amelyek a HIMARS gyors légi áttelepítését szimulálják. A lengyel hadsereg 2025 májusában Finnországba telepítette saját rendszereit a NATO Swift Response 25 hadgyakorlatára.

Az európai államok által telepített egyre több HIMARS-indítóállvány növekvő elrettentő erővel bír Oroszország és Fehéroroszország esetleges támadó szándékával szemben.

Címlapkép forrása: Christopher Lee/Bloomberg via Getty Images

