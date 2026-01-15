  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: Moszkva nekilát az ukrán területek kifosztásának
Hírszerzési jelentés: Moszkva nekilát az ukrán területek kifosztásának

Az RBK írt az ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat közleményéről, mely szerint az oroszok nekilátnak felmérni az elfoglalt ukrán területek ásványkincseit.

Ukrán hírszerzési információk szerint

Oroszország 2026-ban nagyszabású geológiai projektet indít, hogy az elfoglalt ukrán területek kitermelhető ásványkincseit felmérje.

Az elképzelések szerint a kutatások 2031-ig fognak tartani. A nyilvánosságra hozott információk szerint Moszkva a modern gazdaságban keresett nyersanyagokra összpontosít, kifejezetten a ritkaföldfémekre. Az oroszok nem egyszeri terepbejárást terveznek, hanem szakaszokra bontott, sokoldalú méréseket.

Oroszország a szovjet időkben felmért anyagokra fogja alapozni a vizsgálatokat, amelyek frissítik majd az adatbázisokat. Nem titkolt cél, hogy a térség ipari lehetőségeit aknázzák ki a jövőben. A kutatásokat az állami költségvetésből finanszírozzák, mivel a geológiai felmérések csak hosszú távon hoznak bevételeket. Az ukrán hírszerzés hozzáteszi, hogy a lépés kényszer is a Kreml részéről, mivel Oroszországban a hagyományos nyersanyag-kitermelő ágazatok válságot élnek át. A növekvő termelési költségek, a szankciók, valamint az export- és technológiai problémák arra kényszerítik Moszkvát, hogy új területek után kutassanak.

A jelentésben kiemelik, hogy az Ukrajnától elfoglalt területeket szemelték ki a költségvetési foltok betömésére.

Oroszország a nemzetközi jogot megsértve megpróbálja kompenzálni saját gazdasági kudarcait a donyecki régió altalajának rovására, a geológiai kutatást nem a regionális fejlesztés eszközévé, hanem a megszállt területek erőforrás-kifosztásának mechanizmusává alakítva

– hangsúlyozzák.

