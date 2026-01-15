Hírszerzési jelentés: Moszkva nekilát az ukrán területek kifosztásának

Ukrán hírszerzési információk szerint

Oroszország 2026-ban nagyszabású geológiai projektet indít, hogy az elfoglalt ukrán területek kitermelhető ásványkincseit felmérje.

Az elképzelések szerint a kutatások 2031-ig fognak tartani. A nyilvánosságra hozott információk szerint Moszkva a modern gazdaságban keresett nyersanyagokra összpontosít, kifejezetten a ritkaföldfémekre. Az oroszok nem egyszeri terepbejárást terveznek, hanem szakaszokra bontott, sokoldalú méréseket.

Oroszország a szovjet időkben felmért anyagokra fogja alapozni a vizsgálatokat, amelyek frissítik majd az adatbázisokat. Nem titkolt cél, hogy a térség ipari lehetőségeit aknázzák ki a jövőben. A kutatásokat az állami költségvetésből finanszírozzák, mivel a geológiai felmérések csak hosszú távon hoznak bevételeket. Az ukrán hírszerzés hozzáteszi, hogy a lépés kényszer is a Kreml részéről, mivel Oroszországban a hagyományos nyersanyag-kitermelő ágazatok válságot élnek át. A növekvő termelési költségek, a szankciók, valamint az export- és technológiai problémák arra kényszerítik Moszkvát, hogy új területek után kutassanak.

A jelentésben kiemelik, hogy az Ukrajnától elfoglalt területeket szemelték ki a költségvetési foltok betömésére.

Oroszország a nemzetközi jogot megsértve megpróbálja kompenzálni saját gazdasági kudarcait a donyecki régió altalajának rovására, a geológiai kutatást nem a regionális fejlesztés eszközévé, hanem a megszállt területek erőforrás-kifosztásának mechanizmusává alakítva

– hangsúlyozzák.

Címlapkép forrása: Wojciech Grzedzinski/Anadolu via Getty Images