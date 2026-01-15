Kemény fenyegetést küldött Trump: kész belföldön is bevetni a hadsereget a tiltakozók ellen

Ha Minnesota korrupt politikusai nem engedelmeskednek a törvénynek, és nem állítják az ICE hazafiait támadó hivatásos agitátorokat és lázadókat, akik csak a munkájukat próbálják végezni, életbe léptetem a zendülési törvényt
- írta Trump a Truth Social közösségi oldalán.
“If the corrupt politicians of Minnesota don’t obey the law & stop the professional agitators & insurrectionists from attacking the Patriots of I.C.E., who are only trying to do their job, I will institute the INSURRECTION ACT, which many Presidents have done…” - President Trump pic.twitter.com/d7XJMA7qUU https://t.co/d7XJMA7qUU— The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026
Az amerikai elnök bejegyzése azt követően jelent meg, hogy szerdán az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) tisztje Minneapolisban lábon lőtt egy venezuelai férfit. Az érintett először autós üldözésbe keveredett a hatósággal, ezután pedig két másik személy seprűnyéllel és hólapáttal támadt a vele dulakodó szövetségi tisztre a belbiztonsági minisztérium közleménye szerint. Mint közölték, a lábon lőtt férfi illegálisan tartózkodott az országban.
Az újabb incidens a középnyugati nagyvárosban alig egy héttel azután történt, hogy az ICE egyik tisztje fejbe lőtt egy amerikai állampolgár nőt, aki a Trump-kormányzat szerint "fegyverként használta" járművét az ügynökkel szemben. A 37 éves, kisgyermekes Renee Nicole Good tragédiája országszerte felháborodást váltott ki. A Fehér Ház "belföldi terroristának" titulálta a nőt, és védelmébe vette a Goodot meggyilkoló ICE-ügynököt.
A zendülési törvény (Insurrection Act) feljogosítja az amerikai elnököt arra, hogy az Egyesült Államok területén belül is bevesse a szövetségi hadsereget vagy föderalizálja a nemzeti gárdát a törvények betartatása érdekében.
Címlapkép forrása: Stephen Maturen/Getty Images
Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit "levetkőztetni"
De csak ott, ahol ez illegális.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: ilyen megugrásra senki sem számított, de van egy nagy bökkenő
2025 szeptembere óta nem látott számok.
Kezet rázott Amerika legnagyobb riválisával Trump szomszédja – Teljesen új korszakot kezdenének
Stratégiai partnerségről is szó lehet.
Bemondta a Bank of America, milyen európai befektetésen lehet idén sokat keresni
Egy elhanyagolt szektor lehet az idei év egyik nagy nyertese.
Oroszország követelést fogalmazott meg az atomarzenálhoz: két európai hatalom is célkeresztbe került
Az amerikai felvetésre ez a válasz.
Tudományos áttörés: magyar kutatók térképezték fel elsőként az agyunk titkos mechanizmusát
Már azelőtt tudjuk, ki a főnök, hogy körülnéznénk?
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?