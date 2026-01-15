  • Megjelenítés
Kemény fenyegetést küldött Trump: kész belföldön is bevetni a hadsereget a tiltakozók ellen
Globál

Kemény fenyegetést küldött Trump: kész belföldön is bevetni a hadsereget a tiltakozók ellen

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azzal fenyegetőzött, hogy beveti az úgynevezett "zendülési törvényt" Minnesotában. Az 1807-es jogszabály lehetővé tenné számára, hogy rendfenntartó céllal bevezényelje a katonaságot az állam legnépesebb városába, Minneapolisba, ahol rendszeres összecsapások alakultak ki a razziázó bevándorlási ügynökök fellépése miatt - írja a Reuters.

Ha Minnesota korrupt politikusai nem engedelmeskednek a törvénynek, és nem állítják az ICE hazafiait támadó hivatásos agitátorokat és lázadókat, akik csak a munkájukat próbálják végezni, életbe léptetem a zendülési törvényt

- írta Trump a Truth Social közösségi oldalán.

Az amerikai elnök bejegyzése azt követően jelent meg, hogy szerdán az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) tisztje Minneapolisban lábon lőtt egy venezuelai férfit. Az érintett először autós üldözésbe keveredett a hatósággal, ezután pedig két másik személy seprűnyéllel és hólapáttal támadt a vele dulakodó szövetségi tisztre a belbiztonsági minisztérium közleménye szerint. Mint közölték, a lábon lőtt férfi illegálisan tartózkodott az országban.

Még több Globál

Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Keményen odaszólt a lengyel miniszterelnök Trumpnak: az a szó, amit keresel, Oroszország

Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit "levetkőztetni"

Az újabb incidens a középnyugati nagyvárosban alig egy héttel azután történt, hogy az ICE egyik tisztje fejbe lőtt egy amerikai állampolgár nőt, aki a Trump-kormányzat szerint "fegyverként használta" járművét az ügynökkel szemben. A 37 éves, kisgyermekes Renee Nicole Good tragédiája országszerte felháborodást váltott ki. A Fehér Ház "belföldi terroristának" titulálta a nőt, és védelmébe vette a Goodot meggyilkoló ICE-ügynököt.

A zendülési törvény (Insurrection Act) feljogosítja az amerikai elnököt arra, hogy az Egyesült Államok területén belül is bevesse a szövetségi hadsereget vagy föderalizálja a nemzeti gárdát a törvények betartatása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei

Donald Trump összeszorította a vasöklét a tragédia árnyékában – Megdőlt a Fehér Ház nagy mítosza?

Címlapkép forrása: Stephen Maturen/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility