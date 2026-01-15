Kemény fenyegetést küldött Trump: kész belföldön is bevetni a hadsereget a tiltakozók ellen

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azzal fenyegetőzött, hogy beveti az úgynevezett "zendülési törvényt" Minnesotában. Az 1807-es jogszabály lehetővé tenné számára, hogy rendfenntartó céllal bevezényelje a katonaságot az állam legnépesebb városába, Minneapolisba, ahol rendszeres összecsapások alakultak ki a razziázó bevándorlási ügynökök fellépése miatt - írja a Reuters.

Ha Minnesota korrupt politikusai nem engedelmeskednek a törvénynek, és nem állítják az ICE hazafiait támadó hivatásos agitátorokat és lázadókat, akik csak a munkájukat próbálják végezni, életbe léptetem a zendülési törvényt

- írta Trump a Truth Social közösségi oldalán.

“If the corrupt politicians of Minnesota don’t obey the law & stop the professional agitators & insurrectionists from attacking the Patriots of I.C.E., who are only trying to do their job, I will institute the INSURRECTION ACT, which many Presidents have done…” - President Trump pic.twitter.com/d7XJMA7qUU https://t.co/d7XJMA7qUU — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

Az amerikai elnök bejegyzése azt követően jelent meg, hogy szerdán az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) tisztje Minneapolisban lábon lőtt egy venezuelai férfit. Az érintett először autós üldözésbe keveredett a hatósággal, ezután pedig két másik személy seprűnyéllel és hólapáttal támadt a vele dulakodó szövetségi tisztre a belbiztonsági minisztérium közleménye szerint. Mint közölték, a lábon lőtt férfi illegálisan tartózkodott az országban.

Az újabb incidens a középnyugati nagyvárosban alig egy héttel azután történt, hogy az ICE egyik tisztje fejbe lőtt egy amerikai állampolgár nőt, aki a Trump-kormányzat szerint "fegyverként használta" járművét az ügynökkel szemben. A 37 éves, kisgyermekes Renee Nicole Good tragédiája országszerte felháborodást váltott ki. A Fehér Ház "belföldi terroristának" titulálta a nőt, és védelmébe vette a Goodot meggyilkoló ICE-ügynököt.

A zendülési törvény (Insurrection Act) feljogosítja az amerikai elnököt arra, hogy az Egyesült Államok területén belül is bevesse a szövetségi hadsereget vagy föderalizálja a nemzeti gárdát a törvények betartatása érdekében.

Címlapkép forrása: Stephen Maturen/Getty Images