Keményen odaszólt a lengyel miniszterelnök Trumpnak: az a szó, amit keresel, Oroszország

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint nem igaz az amerikai elnök, Donald Trump állítása, mely szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a béke akadálya.

Trump a Reutersnek adott exkluzív interjújában azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök már hajlana a békemegállapodásra, ennek legfőbb akadálya ezért Zelenszkij.

A lengyel miniszterelnök, aki többször is nyíltan ellentmondott Trump egyes kijelentéseinek, az X-en osztotta meg ellenvéleményét.

Oroszország volt az, amely elutasította az Egyesült Államok által előkészített béketervet, nem Zelenszkij. Az egyetlen orosz válasz az ukrán városokat célzó további rakétatámadások volt. Ezért az egyetlen megoldás, hogy fokozzuk a nyomást Oroszországon. És ezt tudja mindenki

– fogalmazott Donald Tusk.

It is Russia who rejected the peace plan prepared by the US, not @ZelenskyyUa. The only Russian response were further missile attacks on Ukrainian cities. This is why the only solution is to strengthen pressure on Russia. And you all know it. https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw — Donald Tusk (@donaldtusk) January 15, 2026

A lengyel kormányfő nemrég a Grönlandra vonatkozó amerikai igények miatt fejezte ki támogatását Dánia felé, tavaly szeptemberben pedig a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán jelentette ki, hogy Trump sugalmazásával szemben azok nem véletlenül tévedtek Lengyelország területére.

Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images