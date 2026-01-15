  • Megjelenítés
Kezet rázott Amerika legnagyobb riválisával Trump szomszédja – Teljesen új korszakot kezdenének
Globál

Kezet rázott Amerika legnagyobb riválisával Trump szomszédja – Teljesen új korszakot kezdenének

MTI
|
Portfolio
Kína hajlandó megerősíteni az együttműködést Kanadával olyan területeken, mint a tiszta energia, a digitális technológia, a modern mezőgazdaság, az űrhajózás, a fejlett gyártás és pénzügyek, hogy előmozdítsa a gazdasági növekedés új hajtóerőit - jelentette ki Li Csiang kínai miniszterelnök csütörtökön Pekingben, Mark Carney kanadai kormányfővel folytatott tárgyalásai során.

Li a találkozó során elmondta, hogy

a két fél közös erőfeszítéseinek köszönhetően a kínai-kanadai kapcsolatok fordulatot vettek,

és szerinte a kapcsolatok egészséges és stabil fejlődése mindkét ország közös érdeke.

A kínai miniszterelnök rámutatott: Kína és Kanada gazdaságai erősen kiegészítik egymást, az együttműködés erős belső hajtóerővel és széles fejlődési térrel rendelkezik.

Még több Globál

Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Keményen odaszólt a lengyel miniszterelnök Trumpnak: az a szó, amit keresel, Oroszország

Kemény fenyegetést küldött Trump: kész belföldön is bevetni a hadsereget a tiltakozók ellen

Kína kész Kanadával megerősíteni a fejlesztési stratégiák összehangolását, helyreállítani és előmozdítani a kapcsolattartást több területen és szinten, elősegítve továbbá a kétoldalú kereskedelem stabil növekedését

- fogalmazott.

"Kína szívesen fogadja, ha több kanadai vállalat fektet be Kínában, és reméljük, hogy Kanada tisztességes és diszkriminációmentes üzletet környezetet biztosít az országban befektető kínai vállalkozások számára" - mondta Li.

Carney pekingi látogatása során méltatta Hszi Csin-ping kínai elnök vezető szerepét, és kijelentette:

Kanada és Kína kapcsolatai új szakaszba léphetnek, amely akár stratégiai partnerséghez is vezethet több területen.

A kanadai kormányfő hozzátette, hogy a felek dolgoznak a kereskedelmi viták rendezésén, valamint új üzleti lehetőségek megnyitásán is.

Carney négynapos kínai útja 2017 óta az első ilyen látogatás kanadai kormányfő részéről. A kanadai-kínai viszony az elmúlt években feszültté vált. Kanada 2024-ben vámokat vezetett be a Kínából érkező elektromos járművekre, valamint acél- és alumíniumtermékekre, amire Peking válaszintézkedésekkel reagált, többek között kanadai mezőgazdasági termékek megvámolásával.

Carney utazása feltehetően a Donald Trump amerikai elnök jelentette gazdasági és kereskedelmi bizonytalanságra reagál, Kanada nemzetközi viszonyrendszerének diverzifikációja pedig Kínához való közeledéssel járhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility