Kezet rázott Amerika legnagyobb riválisával Trump szomszédja – Teljesen új korszakot kezdenének

Kína hajlandó megerősíteni az együttműködést Kanadával olyan területeken, mint a tiszta energia, a digitális technológia, a modern mezőgazdaság, az űrhajózás, a fejlett gyártás és pénzügyek, hogy előmozdítsa a gazdasági növekedés új hajtóerőit - jelentette ki Li Csiang kínai miniszterelnök csütörtökön Pekingben, Mark Carney kanadai kormányfővel folytatott tárgyalásai során.

Li a találkozó során elmondta, hogy

a két fél közös erőfeszítéseinek köszönhetően a kínai-kanadai kapcsolatok fordulatot vettek,

és szerinte a kapcsolatok egészséges és stabil fejlődése mindkét ország közös érdeke.

A kínai miniszterelnök rámutatott: Kína és Kanada gazdaságai erősen kiegészítik egymást, az együttműködés erős belső hajtóerővel és széles fejlődési térrel rendelkezik.

Kína kész Kanadával megerősíteni a fejlesztési stratégiák összehangolását, helyreállítani és előmozdítani a kapcsolattartást több területen és szinten, elősegítve továbbá a kétoldalú kereskedelem stabil növekedését

- fogalmazott.

"Kína szívesen fogadja, ha több kanadai vállalat fektet be Kínában, és reméljük, hogy Kanada tisztességes és diszkriminációmentes üzletet környezetet biztosít az országban befektető kínai vállalkozások számára" - mondta Li.

Carney pekingi látogatása során méltatta Hszi Csin-ping kínai elnök vezető szerepét, és kijelentette:

Kanada és Kína kapcsolatai új szakaszba léphetnek, amely akár stratégiai partnerséghez is vezethet több területen.

A kanadai kormányfő hozzátette, hogy a felek dolgoznak a kereskedelmi viták rendezésén, valamint új üzleti lehetőségek megnyitásán is.

Carney négynapos kínai útja 2017 óta az első ilyen látogatás kanadai kormányfő részéről. A kanadai-kínai viszony az elmúlt években feszültté vált. Kanada 2024-ben vámokat vezetett be a Kínából érkező elektromos járművekre, valamint acél- és alumíniumtermékekre, amire Peking válaszintézkedésekkel reagált, többek között kanadai mezőgazdasági termékek megvámolásával.

Carney utazása feltehetően a Donald Trump amerikai elnök jelentette gazdasági és kereskedelmi bizonytalanságra reagál, Kanada nemzetközi viszonyrendszerének diverzifikációja pedig Kínához való közeledéssel járhat.

