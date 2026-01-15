Kezet rázott Amerika legnagyobb riválisával Trump szomszédja – Teljesen új korszakot kezdenének

Li a találkozó során elmondta, hogy
a két fél közös erőfeszítéseinek köszönhetően a kínai-kanadai kapcsolatok fordulatot vettek,
és szerinte a kapcsolatok egészséges és stabil fejlődése mindkét ország közös érdeke.
A kínai miniszterelnök rámutatott: Kína és Kanada gazdaságai erősen kiegészítik egymást, az együttműködés erős belső hajtóerővel és széles fejlődési térrel rendelkezik.
Kína kész Kanadával megerősíteni a fejlesztési stratégiák összehangolását, helyreállítani és előmozdítani a kapcsolattartást több területen és szinten, elősegítve továbbá a kétoldalú kereskedelem stabil növekedését
- fogalmazott.
"Kína szívesen fogadja, ha több kanadai vállalat fektet be Kínában, és reméljük, hogy Kanada tisztességes és diszkriminációmentes üzletet környezetet biztosít az országban befektető kínai vállalkozások számára" - mondta Li.
Carney pekingi látogatása során méltatta Hszi Csin-ping kínai elnök vezető szerepét, és kijelentette:
Kanada és Kína kapcsolatai új szakaszba léphetnek, amely akár stratégiai partnerséghez is vezethet több területen.
A kanadai kormányfő hozzátette, hogy a felek dolgoznak a kereskedelmi viták rendezésén, valamint új üzleti lehetőségek megnyitásán is.
Carney négynapos kínai útja 2017 óta az első ilyen látogatás kanadai kormányfő részéről. A kanadai-kínai viszony az elmúlt években feszültté vált. Kanada 2024-ben vámokat vezetett be a Kínából érkező elektromos járművekre, valamint acél- és alumíniumtermékekre, amire Peking válaszintézkedésekkel reagált, többek között kanadai mezőgazdasági termékek megvámolásával.
Carney utazása feltehetően a Donald Trump amerikai elnök jelentette gazdasági és kereskedelmi bizonytalanságra reagál, Kanada nemzetközi viszonyrendszerének diverzifikációja pedig Kínához való közeledéssel járhat.
A címlapkép illusztráció.
