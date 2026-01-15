Leleplezték Oroszország mestertervét: 3 milliós nagyvárost akarnak élhetetlenné tenni

A tél beálltával az orosz haderő felerősítette a főváros elleni csapásokat, sorozatos rakéta- és dróntámadásokkal próbálják megbéníttani a fűtési és az elektromos hálózatot.

Ezekkel a támadásokkal a civil lakosság morálját akarják megtörni, és engedményekre próbálják kényszeríteni az ukrán vezetést a közelgő béketárgyalásokon.

Kijev, a maga mintegy hárommilliós lakosságával, korábban is gyakran kellett, hogy áramkimaradásokkal küzdjön meg, de az idei támadáshullám különösen súlyos károkat okozott.

A város egyes részein napok óta nincs áram, és a városvezetés szerint mintegy ötszáz lakóépületben teljesen leállt a távfűtés.

A 2022-es, teljes körű inváziót követő első tél során Moszkva elsősorban az országos villamosenergia-hálózat összeomlasztására törekedett. Ukrajna akkor át tudta irányítani az áramellátást, és a megsérült berendezések megkerülésével részben fenn tudta tartani az ellátást.

Idén az orosz hadsereg három nagyvárosra összpontosítja csapásait: Kijevre, Odesszára és Dnyipróra. Olekszandr Harcenko, az Energiakutatási Központ igazgatója szerint a megszállók célja, hogy ezeket a településeket leválasszák az országos energiaellátó rendszerről, megsemmisítsék a környékükön működú erőműveket.

A támadásokat rendszeresen megismétlik, hogy megnehezítsék a javításokat, és kifejezetten a helyreállítási munkák helyszíneit veszik tűz alá. Az ukrán energiaszolgáltató vállalatok már számos munkatársukat elvesztették az orosz csapások miatt.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arra figyelmeztetett, hogy a város légvédelmi rendszere kezd kifogyni a lőszerből, és a legnagyobb hiány a Patriot-rakétákból mutatkozik. Úgy fogalmazott:

Vlagyimir Putyinnak nincs szüksége Ukrajna lakosságára, csak egy elnéptelenített területre.

Klicsko felszólította a kijevieket, hogy ha a helyzet tovább romlik, és van rá lehetőségük, ideiglenesen költözzenek más településeken élő rokonaikhoz. A főváros teljes kiürítését ugyanakkor egyelőre nem rendelte el.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images