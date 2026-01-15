Megtörte a csendet Oroszország: nyíltan elmondták, milyen sorsot szánnak Grönlandnak

Az egyik oka annak, hogy Donald Trump amerikai elnök meg akarja szerezni Grönlandot az Egyesült Államoknak, az, hogy állítása szerint, ha nem szerzi meg az USA a térséget, Oroszország és Kína fogja megszerezni.
Marja Zaharova, Oroszország külügyminisztériumi szóvivője ma reagált ezekre az állításra: azt mondta, hogy
sem Oroszország, sem Kína nem jelentett be ilyen terveket.”
„Nincs semmilyen tényszerű információ, amely alá tudja támasztani ezen állításokat” – tette hozzá.
Az, hogy Oroszország nyíltan nem jelentett be egy tervet valamely térséggel kapcsolatosan, nem jelenti azt, hogy a Kremlnek egyáltalán nincsenek tervei az adott terület jövőjére nézve.
