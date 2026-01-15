  • Megjelenítés
Példátlan eset a világűr kellős közepén: titokzatos vészhelyzet miatt szánták el magukat a sürgősségi lépésre
Példátlan eset a világűr kellős közepén: titokzatos vészhelyzet miatt szánták el magukat a sürgősségi lépésre

Négy űrhajósnak az eredetileg tervezettnél egy hónappal korábban kellett elhagynia a Nemzetközi Űrállomást (ISS), miután egyiküknek egészségügyi problémája akadt. Ez az űrállomás 1998-as pályára állítása óta az első alkalom, hogy kifejezetten orvosi okból kellett sürgősségi visszatérést elrendelni - számol be a BBC.

A Crew-11 küldetés négy tagja – az amerikai Mike Fincke és Zena Cardman, valamint a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov – várhatóan csütörtök hajnalban landol az amerikai Kalifornia állam partjainál.

A NASA nem közölt részleteket sem az érintett űrhajós személyéről, sem a betegség jellegéről,

csak annyit hangsúlyozott, hogy az érintett állapota stabil.

A legénység augusztus 1-jén érkezett meg az űrállomásra, ahol eredetileg hat és fél hónapot töltöttek volna. A múlt héten azonban az utolsó pillanatban lemondták Fincke és Cardman tervezett űrsétáját, majd utána nem sokkal kiderült, hogy az egyik űrhajós megbetegedett.

Trump először beszélt nyíltan az emigrációban élő trónörökösről: ez dönthet Irán jövőjéről

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Bejelentést tett Párizs: úton vannak az atomhatalom katonái Grönland felé

Keserédes érzés

- fogalmazott Fincke hétfőn, amikor átadta az irányítást az orosz kozmonautának, Szergej Kud-Szvercskovnak. Később a közösségi oldalán kiemelte, a legénység minden tagja stabil állapotban van, és megfelelő ellátást kap.

Az ISS fedélzetén található ugyan alapvető orvosi felszerelés, és az űrhajósokat felkészítik kisebb egészségügyi problémák önálló kezelésére,

de szakképzett orvos nem része a személyzetnek.

Az idejekorán végrehajtott távozás miatt Kud-Szvercskov mellett mindössze ketten maradtak az állomáson: az amerikai Chris Williams és az orosz Szergej Mikajev. Ők addig folytatják a munkát, amíg februárban meg nem érkezik a következő négyfős legénység.

Minden változás és nehézség ellenére elvégezzük a munkánkat: a tudományos feladatokat és a karbantartást, bármi történjék is

- jelentette ki Kud-Szvercskov hétfőn.

Első parancsaként egy csoportos ölelést rendelt el.

Az ISS 26 éves története során példátlan a mostani eset. Azelőtt mindössze kétszer szakítottak meg egyéb űrmissziókat egészségügyi okokból: 1985-ben és 1987-ben is szovjet kozmonauták tértek haza a tervezettnél hamarabb.

Egyes szakértők szerint ahogy egyre többen jutnak fel az űrbe – legyen szó turistákról vagy a Hold, illetve a Mars jövőbeli benépesítéséről –, a hosszabb küldetéseken már képzett orvosoknak is részt kellene venniük.

