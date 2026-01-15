Trump először beszélt nyíltan az emigrációban élő trónörökösről: ez dönthet Irán jövőjéről

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban óvatosan értékelte Reza Pahlavi, az emigrációban élő iráni ellenzéki vezető esélyeit - írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök szerdán visszafogottan nyilatkozott Reza Pahlaviról, az iráni ellenzék egyik meghatározó alakjáról. A Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump elismerte, hogy Pahlavi "nagyon rendesnek tűnik", ugyanakkor kétségeit fejezte ki afelől, hogy az emigrációban élő politikus képes lenne-e elegendő hazai támogatást szerezni a hatalomátvételhez Iránban.

Trump úgy fogalmazott:

Nagyon rendesnek tűnik, de nem tudom, hogyan fogadnák a saját hazájában. Nem tudom, hogy az ország elfogadná-e a vezetését, de ha igen, nekem nem lenne ellenemre.

A 65 éves Pahlavi az 1979-es iszlám forradalom során elűzött iráni sah fia. Az Egyesült Államokban él, és a közelmúlt tüntetéseinek egyik kiemelkedő szószólójává vált. Az iráni ellenzék azonban erősen megosztott: rivális csoportok és ideológiai irányzatok versengenek egymással, köztük a Pahlavit támogató monarchisták is, miközben szervezett jelenlétük az Iszlám Köztársaságon belül egyelőre csekélynek tűnik.

Trump szerint elképzelhető, hogy a teheráni kormány a tüntetések nyomán megbukik. Ugyanakkor hozzátette: "Az igazság az, hogy bármelyik rezsim elbukhat."

Címlapkép forrása: Kiran Ridley/Getty Images