  • Megjelenítés
Trump először beszélt nyíltan az emigrációban élő trónörökösről: ez dönthet Irán jövőjéről
Globál

Trump először beszélt nyíltan az emigrációban élő trónörökösről: ez dönthet Irán jövőjéről

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban óvatosan értékelte Reza Pahlavi, az emigrációban élő iráni ellenzéki vezető esélyeit - írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök szerdán visszafogottan nyilatkozott Reza Pahlaviról, az iráni ellenzék egyik meghatározó alakjáról. A Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump elismerte, hogy Pahlavi "nagyon rendesnek tűnik", ugyanakkor kétségeit fejezte ki afelől, hogy az emigrációban élő politikus képes lenne-e elegendő hazai támogatást szerezni a hatalomátvételhez Iránban.

Trump úgy fogalmazott:

Nagyon rendesnek tűnik, de nem tudom, hogyan fogadnák a saját hazájában. Nem tudom, hogy az ország elfogadná-e a vezetését, de ha igen, nekem nem lenne ellenemre.

A 65 éves Pahlavi az 1979-es iszlám forradalom során elűzött iráni sah fia. Az Egyesült Államokban él, és a közelmúlt tüntetéseinek egyik kiemelkedő szószólójává vált. Az iráni ellenzék azonban erősen megosztott: rivális csoportok és ideológiai irányzatok versengenek egymással, köztük a Pahlavit támogató monarchisták is, miközben szervezett jelenlétük az Iszlám Köztársaságon belül egyelőre csekélynek tűnik.

Még több Globál

Példátlan eset a világűr kellős közepén: titokzatos vészhelyzet miatt szánták el magukat a sürgősségi lépésre

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Bejelentést tett Párizs: úton vannak az atomhatalom katonái Grönland felé

Trump szerint elképzelhető, hogy a teheráni kormány a tüntetések nyomán megbukik. Ugyanakkor hozzátette: "Az igazság az, hogy bármelyik rezsim elbukhat."

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, Trump milyen támadást tervez Irán ellen

Történelmi fordulat készül a Iránban: előkerült egy jól ismert név, aki megbuktathatja a kegyetlen rezsimet

Sokasodnak a jelek: hamarosan elsöprő támadás jöhet a Közel-Keleten, kiadták a jelzést

Címlapkép forrása: Kiran Ridley/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában
Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility