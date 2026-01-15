Trump hadat üzent Kína ármanipulációjának - kétszeres árat is fizetnének, ha muszáj

  • Megjelenítés
Amerikai törvényhozók kétpárti támogatással benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely egy 2,5 milliárd dolláros stratégiai kritikusásványianyag‑tartalék létrehozását célozza a piaci árak stabilizálása és a hazai bányászat, illetve feldolgozás erősítése érdekében.

A Reuters beszámolója szerint Washington ezzel a lépéssel igyekszik ellensúlyozni azt, amit a döntéshozók Kína ármanipulációjának tartanak a lítium, a nikkel és a ritkaföldfémek piacán. Ezek az anyagok az elektromos járművektől a korszerű fegyverrendszerekig számos termék előállításához nélkülözhetetlenek, a kínai árpolitika pedig évek óta nehéz helyzetbe hozza az amerikai bányavállalatokat.

A kínai túlkínálat miatt például az Észak-Karolinában működő Albemarle 2024-ben felfüggesztette amerikai terjeszkedési terveit. A Pentagon, az amerikai védelmi minisztérium pedig júliusban a nevadai ritkaföldfém-bányászattal foglalkozó MP Materials legnagyobb részvényesévé vált, válaszul az erősödő kínai versenyre.

Peking visszautasítja a piacbefolyásolás vádját, és novemberben azt közölte, hogy elkötelezett a globális termelési és ellátási láncok biztonságának fenntartása mellett.

A törvényjavaslat egy

Stratégiai Reziliencia Tartalék létrehozását irányozza elő,

amelyet egy héttagú igazgatótanács irányítana.

A szervezet felépítése a Federal Reserve irányítási modelljét követné. Feladata az lenne, hogy országszerte felvásárolja és raktározza az amerikai hatóságok által kritikusnak minősített ásványi nyersanyagokat. A javaslat előnyben részesíti az újrahasznosított anyagok beszerzését, de bányászott ásványok vásárlását is lehetővé tenné. A tartalékhoz szövetséges országok is csatlakozhatnának, legalább 100 millió dolláros pénzügyi hozzájárulással.

Az igazgatótanács rugalmasan határozhatná meg a beszerzési feltételeket:

akár a piaci ár kétszeresét is kifizethetné a ritkaföldfémekért,

ha ezzel amerikai bányák működését tudja támogatni. A felhalmozott készleteket ipari és védelmi célokra is értékesíthetnék, a keletkező nyereséget pedig további beszerzésekre fordítanák.

A G7-ek pénzügyminiszterei a héten már tárgyaltak a kritikus ásványi nyersanyagokra vonatkozó árminimum bevezetésének lehetőségéről. Donald Trump szerdán nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, hogy az Egyesült Államok túlságosan függ más országoktól a kritikus ásványok terén. Ausztrália eközben szintén saját stratégiai tartalék kialakításán dolgozik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

