Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol

Szerdán az Ovális Irodában adott exkluzív interjút az elnök. Arról beszélt, hogy valójában Ukrajna – és nem Oroszország – akadályozza a potenciális békemegállapodást Kijev és Moszkva között. Ez a kijelentés teljes mértékig az ellentéte annak, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai szövetségesei mondanak. Szerintük Vlagyimir Putyin orosz elnököt nem fűzi különösebb érdek a háború lezárásához, ezért a béketárgyalások is inkább csak az időhúzást szolgálják. Trump ezzel szemben azt állította, hogy Putyin készen áll a közel négy éve tartó háború lezárására, valójában éppen Zelenszkij ódzkodik ettől.

Azt hiszem, készen áll a megállapodásra. Azt hiszem, Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra

– mondta el a helyzetről az amerikai elnök, első mondatában az orosz vezetőre utalva.

A beszélgetésben ennél a pontnál a riporter visszakérdezett, hogy

miért nem sikerült megoldani a konfliktust, mire Trump egyértelmű választ adott: „Zelenszkij”.

A lap szerint az Egyesült Államok vezetőjének frusztrációja az ukrán politikussal kapcsolatban érzett elégedetlenségéből fakad. A két elnök kapcsolata régóta ingatag, bár az elmúlt hónapokban éppen javulást mutatott a helyzet. A nézeteltérések egyik legnagyobb okaként azt nevezték meg sokan, hogy Trump hajlamos szinte kritika nélkül átvenni az orosz követeléseket, ez pedig frusztrálja az európai hatalmakat és Kijevet is.

2025 decemberében az amerikai hírszerzés arról jelentett, hogy Putyin továbbra sem tett le a tervéről és Ukrajna egészének elfoglalását szeretné elérni. Ekkor arról is írtak, hogy Moszkva a korábban a szovjet érában a befolyási övezetébe tartozó kelet-európai részeket is szeretné ismét valamilyen módon a fennhatósága alá helyezni. Az elmúlt hetekben a béketárgyalások elsősorban az Ukrajnának adott biztonsági garanciákról szóltak.

Trumpot arról is kérdezték, hogy találkozni fog-e a közeljövőben Zelenszkijjel, mire azt válaszolta, hogy „ő ott lesz”. Végül azt is kifejtette, hogy

szerinte az ukrán elnök azért „akadályozza” a megbeszéléseket, mert az a meglátása, hogy „nehezen boldogul”.

Címlapkép forrása: Francis Chung/Politico/Bloomberg via Getty Images