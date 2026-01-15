Videó: bevetést hajtottak végre az amerikai elitkatonák – Lecsapott a Déli Lándzsa műveleti csoport

Lefoglalt az amerikai haderő egy újabb tankerhajót a Karib-tengeren, melyet azzal vádolnak, hogy megsértette a venezuelai blokádot. A bevetésről felvételt tett közzé az amerikai déli műveleti parancsnokság.

A célpont a Veronica nevű tankerhajó volt, amely az USA vádja szerint megsértette a Venezuela köré húzott blokádot és megpróbált olajat kivinni a latin-amerikai országból.

A Déli Lándzsa műveleti csoport három hadihajót küldött a Veronica elfogására:

amerikai tengerészgyalogosok és a haditengerészet különleges erői helikoptereken a tankerre szálltak, majd elfoglalták a vízi járművet.

Venezuelát csak megfelelő koordináció mellett és legálisan hagyhatja el olaj”

– közölte a déli műveleti parancsnokság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images