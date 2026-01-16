  • Megjelenítés
5 év börtönre ítélték az exelnököt, aki elbarikádozta magát saját rezidenciáján
5 év börtönre ítélték az exelnököt, aki elbarikádozta magát saját rezidenciáján

Öt év börtönre ítélte egy szöuli bíróság Jun Szogjol volt dél-koreai elnököt, amiért visszaélt hatalmával, és megpróbálta megakadályozni saját letartóztatását. Az incidens 2024 decemberében történt, amikor sikertelenül próbált rendkívüli állapotot bevezetni az országban - számolt be a Reuters. Ezzel párhuzamosan még egy másik per is fut felkelés szításának gyanúja miatt, ahol akár halálbüntetés is várhat az exelnökre.

A bíróság bűnösnek találta Jun Szogjolt abban, hogy az elnöki biztonsági szolgálatot mozgósította a bíróság által kibocsátott letartóztatási parancs végrehajtásának megakadályozására. Emellett hivatalos dokumentumok hamisítása és a rendkívüli állapot bevezetéséhez szükséges jogi eljárás megsértése miatt is elmarasztalták.

A bíró indoklása szerint a vádlott visszaélt elnöki hatalmával, és a biztonsági szolgálat tisztjeit saját személyes védelmére használta fel.

Jun ügyvédje a tárgyalás után bejelentette, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, amelyet politikai indíttatásúnak nevezett.

A volt elnökre egy másik perben akár halálbüntetés is várhat, mivel lázadás vádjával is szembenéz a rendkívüli állapot indokolatlan kihirdetése miatt.

Jun azzal védekezett, hogy államfőként jogában állt rendkívüli állapotot elrendelni, és lépésével az ellenzéki pártok szerinte a kormányzati munkát akadályozó tevékenységére akarta felhívni a figyelmet.

A volt elnök tavaly januárban elbarikádozta magát rezidenciáján, és utasította a biztonsági szolgálatot, hogy tartsák távol a nyomozókat. Végül egy második akció során, több mint háromezer rendőr bevetésével sikerült letartóztatni. Ő az első hivatalban lévő dél-koreai elnök, akit valaha őrizetbe vettek.

A parlament – több kormánypárti képviselő támogatásával – néhány óra alatt hatálytalanította a rendkívüli állapotról szóló rendeletet, majd leváltotta Junt, felfüggesztve elnöki jogköreit. Az Alkotmánybíróság tavaly áprilisban végleg elmozdította hivatalából, kimondva, hogy súlyosan megsértette hivatali kötelességeit.

Bár a rendkívüli állapot mindössze mintegy hat órán át volt érvényben, az ügy mélyen megrázta Dél-Koreát.

Az ország Ázsia negyedik legnagyobb gazdasága, az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú biztonsági szövetségese, és a világ egyik legszilárdabb demokráciájának tartják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

