Drámai bejelentés: ilyen még soha nem fordult elő, az összeomlás szélére került Kijev

Kijevnek csupán a szükséges árammennyiség fele áll rendelkezésére, miközben az infrastruktúrát érő orosz támadások miatt a háború eddigi legsúlyosabb energiaválságával néz szembe – közölte pénteken a Reutersnek nyilatkozva a város polgármestere, Vitalij Klicsko.

Kelet-Európa egyik legnagyobb városának mintegy 1700 megawattra lenne szüksége ahhoz, hogy 3,6 millió lakója számára folyamatosan biztosíthassa az alapvető szolgáltatásokat - számol be a Reuters.

A korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnokból lett polgármester elmondta, hogy a mostani energiaválság jelenti a főváros legnagyobb kihívását a 2022. februári orosz invázió óta eltelt közel négy évben.

Városunk történetében először fordult elő, hogy ilyen kemény fagyok idején a legtöbb kerület fűtés nélkül maradt, miközben óriási az áramhiány

– fogalmazott Klicsko a kijevi városházán, irodájában adott interjúban.

A polgármester hozzátette, hogy Ukrajna nemzetközi partnerei sürgősen további áramfejlesztőket küldtek, a javítócsapatok pedig éjjel-nappal dolgoztak a fűtés helyreállításán. A múlt heti orosz csapások mintegy 6000 lakóépületben okoztak leállást, jelenleg pedig még körülbelül száz épület maradt fűtés nélkül.

Ukrajna a héten energiavészhelyzetet hirdetett,

mivel az orosz légicsapások, a zord hideg és a háború alatt felhalmozódott károk következtében az ország energiarendszere az összeomlás szélére került.

