Drámai bejelentés: ilyen még soha nem fordult elő, az összeomlás szélére került Kijev

Kelet-Európa egyik legnagyobb városának mintegy 1700 megawattra lenne szüksége ahhoz, hogy 3,6 millió lakója számára folyamatosan biztosíthassa az alapvető szolgáltatásokat - számol be a Reuters.
A korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnokból lett polgármester elmondta, hogy a mostani energiaválság jelenti a főváros legnagyobb kihívását a 2022. februári orosz invázió óta eltelt közel négy évben.
Városunk történetében először fordult elő, hogy ilyen kemény fagyok idején a legtöbb kerület fűtés nélkül maradt, miközben óriási az áramhiány
– fogalmazott Klicsko a kijevi városházán, irodájában adott interjúban.
A polgármester hozzátette, hogy Ukrajna nemzetközi partnerei sürgősen további áramfejlesztőket küldtek, a javítócsapatok pedig éjjel-nappal dolgoztak a fűtés helyreállításán. A múlt heti orosz csapások mintegy 6000 lakóépületben okoztak leállást, jelenleg pedig még körülbelül száz épület maradt fűtés nélkül.
Ukrajna a héten energiavészhelyzetet hirdetett,
mivel az orosz légicsapások, a zord hideg és a háború alatt felhalmozódott károk következtében az ország energiarendszere az összeomlás szélére került.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy leállás van, rengeteg az érintett!
Az érintettek száma még a most közöltnél is jóval magasabb lehet.
Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről
Borulni látszik a papírforma az amerikai jegybank elnöklésénél.
Megtorpant a magyar gazdaság, eloszlatunk egy hatalmas tévhitet
Mégsem a német gazdaság a fő bűnös?
Hatalmas sikert jelentett az ukrán haderő: szétbombázták a rettegett Molnyija-rendszer gyártóját
Taganrog térségében történt csapás.
Megtörtént egy csoda: a csődből táncolt vissza egy ország
Mindössze 7 év kellett hozzá.
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.