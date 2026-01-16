Felszállt a Proteus, a britek új titkos fegyvere

A cornwalli Predannack repülőtérről végrehajtott tesztrepülés egy új korszak kezdetét jelzi a Royal Navy életében - számolt be a Reuters.
A Leonardo repülőgépgyártó óriás által tervezett és épített Proteus egy
távirányítású drón, amelyet mesterséges intelligencia támogat és képes önálló döntések meghozatalára is.
Nigel Colman, a Leonardo Helicopters brit igazgatója szerint a Proteus egyfajta "lépésváltást" jelent a tengeri repülésben. Az eszközt kifejezetten olyan küldetésekre tervezték, amelyek a humán személyzet számára túl kockázatosak vagy megterhelőek lennének.
A Proteus fő feladatai:
-
Rejtőzködő víz alatti egységek felkutatása és követése.
-
Hatalmas vízfelületek folyamatos megfigyelése.
-
Kritikus infrastruktúrák (kábelek, vezetékek) védelme.
A Proteus képes elvégezni az unalmas, piszkos és veszélyes feladatokat anélkül, hogy emberi életet kockáztatnánk a kihívásokkal teli környezetben
– hangsúlyozta Colman.
Az európai védelmi szektor 2022 februárja, Oroszország ukrajnai inváziója óta gyökeres átalakuláson megy keresztül. A NATO-tagállamok, köztük Nagy-Britannia is, jelentősen növelik katonai kiadásaikat, hogy ellensúlyozzák a növekvő északi fenyegetettséget.
A stratégiai figyelem középpontjában jelenleg a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti vizek (az úgynevezett GIUK-átjáró) állnak. Ez az a terület, ahol az orosz hajók és tengeralattjárók megpróbálnak kijutni az Atlanti-óceánra. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közös érdeke ezen folyosó szoros ellenőrzése, amelyben a Proteushoz hasonló autonóm rendszerek kulcsszerepet játszanak majd.
A program eddig 60 millió fontba (kb. 28 milliárd forintba) került. A Proteus a Royal Navy már meglévő drónflottájához csatlakozik, de méretében és kifinomultságában messze felülmúlja a korábban használt kisebb megfigyelő helikoptereket.
Bár Moszkva és Peking szerint a Grönland környéki fenyegetettség csupán "mítosz", a brit haditengerészet nem bíz semmit a véletlenre. A Proteus hadrendbe állítása világos üzenet: a NATO technológiai fölénnyel kívánja biztosítani a világkereskedelem és a távközlés számára létfontosságú északi útvonalakat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Elemi erővel tör rá a szibériai fagy Európára – érkezik a Vojejkov-tengely
Közel egy évtizede nem történt ilyen.
"Ez rendkívül veszélyes" - nem várt helyről érkezett a kritika Trump lépésével szemben
Visszafelé is elsülhet.
Nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde
Zöldbe borult a hazai piac.
Drámai bejelentés: ilyen még soha nem fordult elő, az összeomlás szélére került Kijev
3,6 millió lakos maradhat fűtés nélkül.
Senkinek sem kegyelmez Trump - Itt a nagy bejelentés Grönland kapcsán!
Fenyegetőzik az amerikai elnök.
Nagy leállás van, rengeteg az érintett!
Az érintettek száma még a most közöltnél is jóval magasabb lehet.
Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről
Borulni látszik a papírforma az amerikai jegybank elnöklésénél.
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.