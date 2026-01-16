  • Megjelenítés
Felszállt a Proteus, a britek új titkos fegyvere
Felszállt a Proteus, a britek új titkos fegyvere

Mérföldkőhöz érkezett a brit haditengerészeti hadviselés: 2026. január 16-án sikeresen teljesítette első repülését a Proteus, az Egyesült Királyság első teljes méretű autonóm helikoptere. A 60 millió fontos program keretében kifejlesztett eszköz feladata az észak-atlanti vizek védelme és az orosz tengeralattjárók szemmel tartása lesz.
A cornwalli Predannack repülőtérről végrehajtott tesztrepülés egy új korszak kezdetét jelzi a Royal Navy életében - számolt be a Reuters.

A Leonardo repülőgépgyártó óriás által tervezett és épített Proteus egy

távirányítású drón, amelyet mesterséges intelligencia támogat és képes önálló döntések meghozatalára is.

Nigel Colman, a Leonardo Helicopters brit igazgatója szerint a Proteus egyfajta "lépésváltást" jelent a tengeri repülésben. Az eszközt kifejezetten olyan küldetésekre tervezték, amelyek a humán személyzet számára túl kockázatosak vagy megterhelőek lennének.

A Proteus fő feladatai:

  • Rejtőzködő víz alatti egységek felkutatása és követése.

  • Hatalmas vízfelületek folyamatos megfigyelése.

  • Kritikus infrastruktúrák (kábelek, vezetékek) védelme.

A Proteus képes elvégezni az unalmas, piszkos és veszélyes feladatokat anélkül, hogy emberi életet kockáztatnánk a kihívásokkal teli környezetben

– hangsúlyozta Colman.

Az európai védelmi szektor 2022 februárja, Oroszország ukrajnai inváziója óta gyökeres átalakuláson megy keresztül. A NATO-tagállamok, köztük Nagy-Britannia is, jelentősen növelik katonai kiadásaikat, hogy ellensúlyozzák a növekvő északi fenyegetettséget.

A stratégiai figyelem középpontjában jelenleg a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti vizek (az úgynevezett GIUK-átjáró) állnak. Ez az a terület, ahol az orosz hajók és tengeralattjárók megpróbálnak kijutni az Atlanti-óceánra. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közös érdeke ezen folyosó szoros ellenőrzése, amelyben a Proteushoz hasonló autonóm rendszerek kulcsszerepet játszanak majd.

A program eddig 60 millió fontba (kb. 28 milliárd forintba) került. A Proteus a Royal Navy már meglévő drónflottájához csatlakozik, de méretében és kifinomultságában messze felülmúlja a korábban használt kisebb megfigyelő helikoptereket.

Bár Moszkva és Peking szerint a Grönland környéki fenyegetettség csupán "mítosz", a brit haditengerészet nem bíz semmit a véletlenre. A Proteus hadrendbe állítása világos üzenet: a NATO technológiai fölénnyel kívánja biztosítani a világkereskedelem és a távközlés számára létfontosságú északi útvonalakat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

