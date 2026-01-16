  • Megjelenítés
Hatalmas sikert jelentett az ukrán haderő: szétbombázták a rettegett Molnyija-rendszer gyártóját
Hatalmas sikert jelentett az ukrán haderő: szétbombázták a rettegett Molnyija-rendszer gyártóját

Az ukrán védelmi erők csapást mértek a taganrogi Atlant Aero üzemre, ahol az orosz hadsereg állítólag Molnyija drónokat gyárt; a támadás során megsérült a végső összeszerelő műhely, két gyártócsarnok és a vállalat adminisztrációs épülete is - tudósított a RBK.

Az ukrán védők rakétacsapást mértek az oroszországi Taganrogban működő Atlant Aero üzemre, ahol az orosz erők Molnyija típusú drónokat gyártanak. A támadás következtében az ukrán vezérkar jelentése szerint

megsérült a drónok végső összeszerelő műhelye, két gyártócsarnok, valamint a vállalat adminisztrációs épülete.

A taganrogi üzemet január 13-án támadták meg ukrán gyártású rakétákkal. A Rosztovi területen található létesítményben az ukrán hírszerzés információi szerint Molnyija típusú csapásmérő és felderítő drónok teljes gyártási ciklusát végzik, a tervezéstől a tesztelésig. Emellett az orosz megszálló erők által használt Orion drónokhoz is gyártanak alkatrészeket.

A Molnyija egy úgynevezett drónhordozó drón: egy nagyobb repülő egység, mellyel több, kisebb méretű drónt lehet eljuttatni a célterületre, majd drónrajként vagy önállóan különféle célokra irányítani.

