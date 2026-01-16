  • Megjelenítés
Határozottan állítja a NATO-tagállam: az orosz katonai hírszerzés állt a súlyos szabotázsakció mögött
Globál

Határozottan állítja a NATO-tagállam: az orosz katonai hírszerzés állt a súlyos szabotázsakció mögött

Portfolio
Állítólag az orosz katonai hírszerzéshez (GRU) köthető személyek álltak egy 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlet mögött, amelynek célpontja egy, az ukrán hadseregnek beszállító litvániai üzem volt - közölték pénteken litván tisztviselők a Reuters tudósítása alapján.

A támadásra kiszemelt létesítmény rádióhullám-szkennereket gyárt és szállít az ukrán fegyveres erőknek, ezért a hatóságok szerint stratégiai jelentőségű célpontnak számít.

Az ügyben hat embert – spanyol, kolumbiai, kubai, orosz és belarusz állampolgárokat – vádoltak meg.

A litván rendőrség és az ügyészség szerint a csoport Lengyelországban, Romániában és Csehországban is megpróbált hasonló szabotázsakciókat végrehajtani.

A bűncselekményeket összehangoltan hajtották végre, az utasításokat pedig Oroszországban élő, a GRU-hoz köthető személyek adták ki a végrehajtóknak

- mondta Saulius Briginas, a litván rendőrség vezetőhelyettese.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

