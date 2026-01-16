Íme Vlagyimir Putyin "ördögi" mesterterve? Óriási válság kirobbantásával kényszerítheti térdre Európát

Az elmúlt három tél során Vlagyimir Putyin sikertelenül próbálta lakhatatlanná tenni az ukrán városokat, de az idén mintha beért volna a zord tél "fegyverként használata".

Miközben a hőmérséklet mínusz 16 fokra süllyedt Ukrajnában, Moszkva igyekszik minél több város fűtésrendszerét kiiktatni

- hangsúlyozza a Spectator. Az elmúlt héten Oroszország egy példátlan légicsapás-sorozat keretében közel 1100 drónnal, 890 irányított bombával és több mint 50 rakétával támadta Ukrajnát, köztük Oresnyik típusú hiperszonikus rakétákkal. A célpontok között erőművek és lakóházak egyaránt szerepeltek.

Mint a brit magazin felidézi, Volodimir Zelenszkij "cinikus terrornak" nevezte a támadásokat, melyek következtében több mint ezer épület maradt fűtés nélkül. Karácsony óta Odessza, Szumi, Dnyipro, Harkiv, Zsitomir és Zaporizzsja is súlyos áramszünetekkel küzd, akárcsak Kijev és agglomerációjának nagy része.

A támadások hatékonysága mögött az egyszerű fizika áll a lap szerint. A víz fagyáskor kitágul, ez pedig megrepeszti a fűtőrendszerek csöveit.

a károkat pedig legkorábban tavasszal lehet majd kijavítani.

A helyrehozhatatlan károk megelőzése érdekében Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy több lakóház víz- és fűtőrendszeréből leeresztik a vizet. A lakóknak azt javasolta, hogy ideiglenesen hagyják el a várost.

Az ukrán kormány fűtött sátrakat állított fel a közterületeken, ahol az emberek felmelegedhetnek, feltölthetik telefonjukat, és meleg levest kapnak. De van egy pont, amelyen túl a városok gyakorlatilag lakhatatlanná válnak.

így Sok ukrán súlyos döntés előtt áll: maradjanak, vagy meneküljenek.

A német külügyminisztérium már szeptemberben figyelmeztette a berlini kormányt: készüljön fel egy újabb menekülthullámra. Lengyelország és Csehország vészhelyzeti terveket állított össze, az Európai Unió pedig 2026 márciusáig meghosszabbította az ukránok ideiglenes védelmét.

Az év első hetében az ukrán határforgalom 27 százalékkal nőtt.

A Spectator cikke aláhúzza: a Kreml célja pontosan ez. Egy újabb menekülthullámot előidézni, hogy nyomást gyakoroljon az európai fővárosokra, és rákényszerítse őket a háború orosz feltételek szerinti lezárására.

Az Európai Unióban már most kitapintható az ellenállás az ukrán menekültekkel szemben.

- vélekedik a Spectator. Németország, amely Európában a legtöbb, 1,24 millió ukránt fogadott be, tavaly jelentősen csökkentette a nekik nyújtott támogatásokat. A lengyel elnök megvétózta az ukránok védelmének kiterjesztését, Varsó polgármestere pedig azt javasolta, hogy vonják meg a családi pótlékot azoktól az ukrán családoktól, melyekben a szülők nem dolgoznak Lengyelországban. A holland kormány mindeközben azt tervezi, hogy segít a menekülteknek "visszaköltözni Ukrajnába".

A háború első hónapjaiban Európa rendkívüli nagylelkűséggel fogadta a becslések szerint 4,3 millió ukrán menekültet. Négy évvel később azonban szinte minden európai országban van olyan jelentős politikai párt, amely ellenzi Ukrajna további támogatását.

A brit lap szerint ilyen pártok vannak kormányon Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Horvátországban, míg Lengyelország, Belgium, Olaszország és Ausztria vezetése különböző módokon fejezte ki fenntartását Kijev további támogatásával szemben.

Az újabb menekülthullám tovább feszítené az amúgy is szűkös európai költségvetéseket és a közvélemény türelmét.

Egyszóval Putyin stratégiája "ördögien cinikus", de hatékonynak bizonyulhat a Spectator szerint: ráirányítja Európa figyelmét a háború emberi árára – és talán arra, hogy miként lehetne mielőbb véget vetni neki.

Címlapkép: Ljudmila Kopal télikabátban áll és elemlámpával világít kijevi lakásában 2026. január 13-án, amikor az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások áramkimaradásokat okoznak az ukrán fõvárosban. Kép forrása: MTI Fotó/Danijila Basakov