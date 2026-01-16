Íme Vlagyimir Putyin "ördögi" mesterterve? Óriási válság kirobbantásával kényszerítheti térdre Európát

Az elmúlt három tél során Vlagyimir Putyin sikertelenül próbálta lakhatatlanná tenni az ukrán városokat, de az idén mintha beért volna a zord tél "fegyverként használata".
Miközben a hőmérséklet mínusz 16 fokra süllyedt Ukrajnában, Moszkva igyekszik minél több város fűtésrendszerét kiiktatni
- hangsúlyozza a Spectator. Az elmúlt héten Oroszország egy példátlan légicsapás-sorozat keretében közel 1100 drónnal, 890 irányított bombával és több mint 50 rakétával támadta Ukrajnát, köztük Oresnyik típusú hiperszonikus rakétákkal. A célpontok között erőművek és lakóházak egyaránt szerepeltek.
Mint a brit magazin felidézi, Volodimir Zelenszkij "cinikus terrornak" nevezte a támadásokat, melyek következtében több mint ezer épület maradt fűtés nélkül. Karácsony óta Odessza, Szumi, Dnyipro, Harkiv, Zsitomir és Zaporizzsja is súlyos áramszünetekkel küzd, akárcsak Kijev és agglomerációjának nagy része.
A támadások hatékonysága mögött az egyszerű fizika áll a lap szerint. A víz fagyáskor kitágul, ez pedig megrepeszti a fűtőrendszerek csöveit.
a károkat pedig legkorábban tavasszal lehet majd kijavítani.
A helyrehozhatatlan károk megelőzése érdekében Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy több lakóház víz- és fűtőrendszeréből leeresztik a vizet. A lakóknak azt javasolta, hogy ideiglenesen hagyják el a várost.
Az ukrán kormány fűtött sátrakat állított fel a közterületeken, ahol az emberek felmelegedhetnek, feltölthetik telefonjukat, és meleg levest kapnak. De van egy pont, amelyen túl a városok gyakorlatilag lakhatatlanná válnak.
így Sok ukrán súlyos döntés előtt áll: maradjanak, vagy meneküljenek.
A német külügyminisztérium már szeptemberben figyelmeztette a berlini kormányt: készüljön fel egy újabb menekülthullámra. Lengyelország és Csehország vészhelyzeti terveket állított össze, az Európai Unió pedig 2026 márciusáig meghosszabbította az ukránok ideiglenes védelmét.
Az év első hetében az ukrán határforgalom 27 százalékkal nőtt.
A Spectator cikke aláhúzza: a Kreml célja pontosan ez. Egy újabb menekülthullámot előidézni, hogy nyomást gyakoroljon az európai fővárosokra, és rákényszerítse őket a háború orosz feltételek szerinti lezárására.
Az Európai Unióban már most kitapintható az ellenállás az ukrán menekültekkel szemben.
- vélekedik a Spectator. Németország, amely Európában a legtöbb, 1,24 millió ukránt fogadott be, tavaly jelentősen csökkentette a nekik nyújtott támogatásokat. A lengyel elnök megvétózta az ukránok védelmének kiterjesztését, Varsó polgármestere pedig azt javasolta, hogy vonják meg a családi pótlékot azoktól az ukrán családoktól, melyekben a szülők nem dolgoznak Lengyelországban. A holland kormány mindeközben azt tervezi, hogy segít a menekülteknek "visszaköltözni Ukrajnába".
A háború első hónapjaiban Európa rendkívüli nagylelkűséggel fogadta a becslések szerint 4,3 millió ukrán menekültet. Négy évvel később azonban szinte minden európai országban van olyan jelentős politikai párt, amely ellenzi Ukrajna további támogatását.
A brit lap szerint ilyen pártok vannak kormányon Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Horvátországban, míg Lengyelország, Belgium, Olaszország és Ausztria vezetése különböző módokon fejezte ki fenntartását Kijev további támogatásával szemben.
Az újabb menekülthullám tovább feszítené az amúgy is szűkös európai költségvetéseket és a közvélemény türelmét.
Egyszóval Putyin stratégiája "ördögien cinikus", de hatékonynak bizonyulhat a Spectator szerint: ráirányítja Európa figyelmét a háború emberi árára – és talán arra, hogy miként lehetne mielőbb véget vetni neki.
Címlapkép: Ljudmila Kopal télikabátban áll és elemlámpával világít kijevi lakásában 2026. január 13-án, amikor az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások áramkimaradásokat okoznak az ukrán fõvárosban. Kép forrása: MTI Fotó/Danijila Basakov
Elkotyogta személyes terveit Jamie Dimon, de a JP Morgan szerint csak viccelt
Érdekeseket mondott a legnagyobb amerikai bank vezére.
Brüsszelben már Ukrajna különleges EU-tagságán dolgoznak
Jogok nélkül emelnék mihmarabb Ukrajnát az uniós tagállamok közé
Megszólalt Putyin bizalmasa: ha Moszkva vereséget szenvedne, atomcsapással vetne véget Európának
Szerinte "e világon kívüli illúzió", hogy Ukrajna legyőzheti az oroszokat.
Túl drága fizetések: pert vesztett a Revolut, a Visa és a Mastercard
Díjplafon jöhet a kártyadíjakra.
Miért csökkent az ESG-befektetések vonzereje? Jó célok, gyenge hozamok
Az ESG-alapokba irányuló tőkeáramlás globálisan lassult, sőt az USA-ban tartós kiáramlás látszik.
Elképesztő gesztus: Donald Trump zárt ajtók mögött vette át a díjat, amire hosszú ideje fájt a foga
Találkozott az elnök az eredeti kitüntetettel.
Megoldást vár Zelenszkij a súlyos válsághelyzetre, és visszavágott Trumpnak: "Ukrajna sosem lesz akadálya a békének"
Magyarországról is tudtak importálni a hiány fedezésére.
Tényleg örökre velünk maradhat a kormány csodafegyvere?
Azért kell rajta finomhangolni, ha tényleg hosszútávon fenn akarjuk tartani.
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.