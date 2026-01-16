Irán ellen készült az elnök, aztán valami történt: ezért napolhatták el a támadást

Az olajárak csütörtökön estek, miután a piacok Donald Trump hangnemváltását úgy értékelték, hogy az elnök inkább elkerülné a támadást Irán ellen. A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is minden lehetőség nyitva áll az elnök előtt.

Az iráni tüntetéseket egy hét után láthatóan elfojtották.

A hatóságok gyakorlatilag elvágták az országot a külvilágtól, és aktivisták szerint a véres fellépésnek legalább 2637 ember esett áldozatul.

Trump retorikája az elmúlt napokban jelentősen ingadozott. Egyetlen nap leforgása alatt a "segítség úton van" ígérettől eljutott odáig az álláspontja, hogy szerinte Irán leállította a tüntetők megölését és a kivégzéseket. A Fehér Ház később azt állította, hogy Irán 800 tervezett kivégzést függesztett fel.

Az arab tisztviselők egyúttal az iráni vezetést is felszólították az erőszak azonnali leállítására. Arra figyelmeztettek, hogy bármilyen iráni válaszlépésnek súlyos következményei lennének az egész térségre nézve.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a világszervezet Biztonsági Tanácsának ülésén kijelentette, hogy a katonai fellépés továbbra is opció marad. "Trump elnök a tettek embere, nem a végtelen szövegelésé" – fogalmazott.

Elemzők szerint a csapás elhalasztásának egyik oka az is lehet, hogy jelenleg nincs amerikai repülőgép-hordozó a térségben.

A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó egy Venezuela elleni kábítószer-ellenes műveletben vesz részt.

A kormányzat csütörtökön új szankciókat jelentett be Irán ellen. Ezek többek között a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkárát is érintik, akit a pénzügyminisztérium a tüntetők elleni erőszak egyik fő szorgalmazójaként nevezett meg.

