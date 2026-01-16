Kezd eldurvulni a vita a két olajhatalom között: egységfront alakul a világ egyik leggazdagabb országa ellen

A két öbölbeli nagyhatalom közötti feszültségek az utóbbi időben jelentősen fokozódtak. Szaúd-Arábia felszólította az Emírségeket, hogy vonják ki csapataikat Jemenből, ahol Abu-Dzabi az ország déli részén működő szeparatistákat támogatja. December 30-án a szaúdiak bombázták a jemeni Mukalla kikötővárost, és megsemmisítettek egy állítólagos emírségi fegyverszállítmányt, amelyet a Déli Átmeneti Tanács nevű szeparatista csoportnak szántak.
A beavatkozás heves online szóváltást váltott ki prominens szaúdi és emírségi közszereplők között. Ez éles szakítást jelent az öböl menti egységről szóló, évekig gondosan kalibrált retorikával.
Szaúd-Arábia a műveletet "korlátozott" akciónak nevezte, és azzal indokolta, hogy nemzetbiztonsága "vörös vonal".
Az emírségi lépéseket ugyanakkor "rendkívül veszélyesnek" minősítette. Jemen Elnöki Vezetői Tanácsa azóta követelte az emírségi erők távozását, felmondta az Emírségekkel kötött védelmi egyezményt, és rendkívüli korlátozásokat vezetett be a kikötőkben és a határátkelőknél. Szomália szintén felmondta biztonsági és kikötői megállapodásait az Emírségekkel, szuverenitása megsértésére hivatkozva. A döntést az váltotta ki, hogy az öböl menti állam szomáliai területen keresztül menekítette ki a Déli Átmeneti Tanács vezetőjét. A szomáliai szuverenitás és területi integritás kérdése egyre sürgetőbbé vált, mivel Izrael és az Emírségek egyre szorosabb kapcsolatokat építenek Szomálifölddel, Szomália szakadár régiójával.
A szaúdi vezetés támogatásáról biztosította Szomália területi egységét, és több muszlim többségű országgal együtt elítélte, hogy Izrael elismerte Szomáliföldet, és állami látogatást tett a területen. Az Emírségek szintén megerősítették elkötelezettségüket Szomália területi integritása mellett, ugyanakkor szoros kapcsolatokat építettek ki a szomáliai Puntföld és Szomáliföld helyi vezetésével, megkerülve Mogadisut. Jelentős katonai és gazdasági befektetéseket is eszközöltek itt, ilyen például a berberai kikötő.
A háttérben Egyiptom és Szaúd-Arábia kapcsolatai is erősödnek. Egy magas rangú egyiptomi elnöki forrás a lapnak elárulta, hogy Kairó hírszerzési információkat adott át a szaúdi hatóságoknak az emírségek jemeni műveleteiről.
Egyiptom feláldozta az Emírségeket, hogy visszaszerezze a szaúdi támogatást és megőrizze nemzetbiztonságát
– fogalmazott a forrás.
Szaúd-Arábia és az Emírségek már évek óta számos kérdésben nézeteltéréseket tapasztaltak a színfalak mögött, a szakértők szerint
rivalizálásuk mostani fokozódása alapvető változást jelez a térségben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Mohammad Daher/NurPhoto via Getty Images
