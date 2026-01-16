Kiderült, mit tervez Amerika a szupermodern FF(X) fregattokkal: hirtelen nagyot fordult a világ a haditengerészetnél

Az amerikai Surface Navy 2026 konferencia egyik panelbeszélgetésen a haditengerészeti fejlesztések jövője került szóba. Részt vett rajta Chris Miller, a NAVSEA ügyvezető igazgatója és Derek Trinque ellentengernagy (RADM), az amerikai haditengerészet felszíni hadviselési igazgatója (N96) is. Az Egyesült Államok korábban a Constellation-osztályú hadihajók elképzeléseitől. Az FF(X) már az új amerikai gondolkodás szerint fog épülni, vagyis az egyik legfontosabb faktornak az építési idő csökkentését veszik. Ahogy korábban is tudni lehetett, a hajótest alapját az 1990-es években megismert Legend osztályú parti őrségi hajók fogják adni.

A várakozások szerint gyors ütemben épülő fregattot felszerelik majd egy 57 mm-es főágyúból, egy 30 mm-es segédágyúból, valamint egy Mk-49 hordozórakétából 21 db gurulószerkezetes rakétával. Ezen a felül a tatban elhelyeznek egy nagyméretű teherteret, itt 16 db haditengerészeti csapdarakéta, 48 db Hellfire vagy más konténeres fegyver fér el.

A modern tengeri hadviselés követelményeinek megfelelően ellátják elektronikus hadviselésre alkalmas eszközökkel.

A tervek szerint összesen 50-65 hajót fognak építeni, több specifikációval. Ez a mennyiség azt is lehetővé teszi, hogy a gyártási fázisok között további fejlesztéseket hajtsanak végre. Még nem minden kérdésre sikerült megadni a választ, annak lehetőségét továbbra is mérlegelik, hogy VLS-cellákkal felszerelhető-e a hadihajó.

Az ötlet az, hogy ezeket a képességeket mind a fregatton, mind más pilóta nélküli platformokon felhasználjuk, hogy opciókat kínáljunk, és ezáltal csökkentsük a kockázatot

– hangsúlyozta Miller.

Az építés során figyelmet fordítanak a modularitásra, a fedélzet megtervezésénél pedig a potenciális pilóta nélküli eszközökkel való közös bevetésekkel is számolnak. Az FF(X) projekt az alacsonyabb szintű fenyegetésű küldetésekhez szolgál, mint a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem, hogy lehetővé tegye a nagyobb felszíni harci járművek máshol történő bevetését. Az első járműveket várhatóan 2028-ban bocsátják vízre ezután hamarosan a haditengerészet szolgálatába állhatnak.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images