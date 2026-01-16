Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa

A helyzet szokatlan, sőt a nemzetközi jog szempontjából egyenesen rendkívüli. Trump elnök maga mondta, hogy számára a nemzetközi jog nem élvez elsőbbséget. Az események más irányba haladnak, és mi a világ többi részével együtt figyeljük, hogy pontosan merre"
– fogalmazott a szóvivő.
Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva "abból indul ki", hogy
Grönland továbbra is Dániához tartozik.
Hallottuk mind Dánia, mind Grönland nyilatkozatait, amelyek szerint a sziget nem kívánja eladni magát senkinek. Ugyanakkor azt is hallottuk Washingtonból, hogy pénzügyi ajánlatot dolgoznak ki Grönland valamilyen formában történő megszerzésére"
– tette hozzá.
A Fehér Ház jelenlegi vezetője második hivatali ciklusának kezdete óta többször kijelentette, hogy a szigetnek az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Trump elnök nem volt hajlandó kizárni a katonai erő alkalmazását és azt sem mondta ki egyértelműen, hogy mi fontosabb számára: Grönland, vagy a NATO egységének megőrzése.
Trump elnök emellett megvádolta Oroszországot azzal, hogy meg akarják szerezni Grönlandot, erről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Martin Sylvest Andersen/Getty Images
Fordulat a horvát szálláshelyeknél - Megszólalt a miniszter
A kérdés, hogy mi lesz az árakkal.
Szexképek terjedtek Musk platformján, a japánok kiakadtak
A Grok nevű mesterséges intelligenciával egyszerűen át lehetett alakítani a képeket.
Új tulajdonosa lett Buda ikonikus irodaházának
Egyik ingatlanalaptól kerül a másikhoz.
Bejelentette Európa egyik legerősebb országa: Eurofighter vadászgépeket vetnének be a Trump által fenyegetett szigeten
Csak hatalmi játszmáról van szó, semmi többről?
Mesésen hoztak a legjobb magyar nyugdíjpénztárak, de ebből nem mindenki profitált
23 százalékot is lehetett kaszálni.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drasztikus lépésre szánta el magát Ausztria – Ez a magyar vásárlókat is érinti
Kevesebből is kijön majd egy határon túli bevásárlás.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!