  • Megjelenítés
Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa
Globál

Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa

Portfolio
Oroszország a világ többi részével együtt figyelemmel kíséri a Grönland körül kialakult rendkívüli helyzetet, Oroszország ugyanakkor továbbra is Dánia jogos területének tekinti a térséget – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője - jelentette a RIA.

A helyzet szokatlan, sőt a nemzetközi jog szempontjából egyenesen rendkívüli. Trump elnök maga mondta, hogy számára a nemzetközi jog nem élvez elsőbbséget. Az események más irányba haladnak, és mi a világ többi részével együtt figyeljük, hogy pontosan merre"

– fogalmazott a szóvivő.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva "abból indul ki", hogy

Grönland továbbra is Dániához tartozik.

Még több Globál

Egy egész üzletág épült fel magányos férfiak tízmillióira – Ez sem mentheti meg a világ egyik vezető hatalmát a katasztrófától?

Putyin "ördögien cinikus" tervéről beszélnek, Moszkva atomfegyvert is bevetne Európa ellen? – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Támadásba lendült az orosz hadsereg: újabb ponton próbálják áttörni a határt Putyin katonái

Hallottuk mind Dánia, mind Grönland nyilatkozatait, amelyek szerint a sziget nem kívánja eladni magát senkinek. Ugyanakkor azt is hallottuk Washingtonból, hogy pénzügyi ajánlatot dolgoznak ki Grönland valamilyen formában történő megszerzésére"

– tette hozzá.

A Fehér Ház jelenlegi vezetője második hivatali ciklusának kezdete óta többször kijelentette, hogy a szigetnek az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Trump elnök nem volt hajlandó kizárni a katonai erő alkalmazását és azt sem mondta ki egyértelműen, hogy mi fontosabb számára: Grönland, vagy a NATO egységének megőrzése.

Trump elnök emellett megvádolta Oroszországot azzal, hogy meg akarják szerezni Grönlandot, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Megtörte a csendet Oroszország: nyíltan elmondták, milyen sorsot szánnak Grönlandnak

Címlapkép forrása: Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?
Megtörte a csendet Oroszország: nyíltan elmondták, milyen sorsot szánnak Grönlandnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility