Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa

A helyzet szokatlan, sőt a nemzetközi jog szempontjából egyenesen rendkívüli. Trump elnök maga mondta, hogy számára a nemzetközi jog nem élvez elsőbbséget. Az események más irányba haladnak, és mi a világ többi részével együtt figyeljük, hogy pontosan merre"

– fogalmazott a szóvivő.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva "abból indul ki", hogy

Grönland továbbra is Dániához tartozik.

Hallottuk mind Dánia, mind Grönland nyilatkozatait, amelyek szerint a sziget nem kívánja eladni magát senkinek. Ugyanakkor azt is hallottuk Washingtonból, hogy pénzügyi ajánlatot dolgoznak ki Grönland valamilyen formában történő megszerzésére"

– tette hozzá.

A Fehér Ház jelenlegi vezetője második hivatali ciklusának kezdete óta többször kijelentette, hogy a szigetnek az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Trump elnök nem volt hajlandó kizárni a katonai erő alkalmazását és azt sem mondta ki egyértelműen, hogy mi fontosabb számára: Grönland, vagy a NATO egységének megőrzése.

