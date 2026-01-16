Megoldást vár Zelenszkij a súlyos válsághelyzetre, és visszavágott Trumpnak: "Ukrajna sosem lesz akadálya a békének"

Mindenekelőtt az áram importját és a tartalékellátás lehetőségeit fokozni kell
- mondta. Ehhez – mint fogalmazott – a helyi kormányzati szervek és az energetikai vállalatok szorosabb együttműködésére van szükség. Közölte azt is, hogy napi szinten fog egyeztetni a kormánytagokkal és a regionális illetékesekkel az orosz katonai csapások által sújtott ukrán energetikai szektorban kialakult helyzetet illetően.
Beszámolt arról, külön egyeztetett a nemrég kinevezett Mihajlo Fedorov védelmi miniszterrel és Anatolij Krivonoskóval, a légierő parancsnokával az energetikai létesítmények védelméről.
Ma is heves légicsapások voltak Harkivban, éppen a létfontosságú infrastruktúra ellen. Drónok repültek kora reggel és most este Kijev ellen
- mondta.
Kiemelte, hogy továbbra is nehéz a helyzet az Oroszországgal közös határvidéken, valamint Dnyipropetrovszk és Odessza régiókban. Zelenszkij bejelentette, hogy egyeztetni fog szövetségeseivel a légvédelem erősítése végett. Mint mondta, Mark Rutte NATO-főtitkárral már beszélt légvédelmi rakéták beszerzéséről.
Zelenszkij egyben kijelentette, hogy
Ukrajna sosem volt és sosem lesz akadálya a békének,
miután Donald Trump amerikai elnök a Reuters hírügynökségnek adott szerdai nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ukrajna kevésbé hajlandó a megállapodásra, mint Oroszország. Trump elnök arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok vezette tárgyalások miért nem hoztak áttörést, mindössze úgy felelt, hogy "Zelenszkij".
Az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyoroszág területéről a hiányok fedezésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
