Megoldást vár Zelenszkij a súlyos válsághelyzetre, és visszavágott Trumpnak:
Megoldást vár Zelenszkij a súlyos válsághelyzetre, és visszavágott Trumpnak: "Ukrajna sosem lesz akadálya a békének"

Az áramimport fokozását sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében, mondván, hogy megoldásokat vár kabinetjétől egy napon belül.

Mindenekelőtt az áram importját és a tartalékellátás lehetőségeit fokozni kell

- mondta. Ehhez – mint fogalmazott – a helyi kormányzati szervek és az energetikai vállalatok szorosabb együttműködésére van szükség. Közölte azt is, hogy napi szinten fog egyeztetni a kormánytagokkal és a regionális illetékesekkel az orosz katonai csapások által sújtott ukrán energetikai szektorban kialakult helyzetet illetően.

Beszámolt arról, külön egyeztetett a nemrég kinevezett Mihajlo Fedorov védelmi miniszterrel és Anatolij Krivonoskóval, a légierő parancsnokával az energetikai létesítmények védelméről.

Ma is heves légicsapások voltak Harkivban, éppen a létfontosságú infrastruktúra ellen. Drónok repültek kora reggel és most este Kijev ellen

- mondta.

Kiemelte, hogy továbbra is nehéz a helyzet az Oroszországgal közös határvidéken, valamint Dnyipropetrovszk és Odessza régiókban. Zelenszkij bejelentette, hogy egyeztetni fog szövetségeseivel a légvédelem erősítése végett. Mint mondta, Mark Rutte NATO-főtitkárral már beszélt légvédelmi rakéták beszerzéséről.

Zelenszkij egyben kijelentette, hogy

Ukrajna sosem volt és sosem lesz akadálya a békének,

miután Donald Trump amerikai elnök a Reuters hírügynökségnek adott szerdai nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ukrajna kevésbé hajlandó a megállapodásra, mint Oroszország. Trump elnök arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok vezette tárgyalások miért nem hoztak áttörést, mindössze úgy felelt, hogy "Zelenszkij".

Az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyoroszág területéről a hiányok fedezésére.

Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció.

