Megpuccsolhatják Trump nagy tervét? Az elnök háta mögött szervezkednek a fenyegetett NATO-tagállammal

Donald Trump párttársainak mostani koppenhágai látogatását megelőzte Lars Løkke Rasmussen dán és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter washingtoni egyeztetése a Kongresszus tagjaival, illetve J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel.
A Bloomberg szerint Koppenhága és Nuuk az amerikai Kongresszus kegyeit keresi, amely megfékezhetné a Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos esetleges jövőbeli lépéseit.
A Dánia és Grönland, illetve a Trump-admnisztráció közötti tárgyalásokon látszólag patthelyzet alakult ki a világ legnagyobb szigetének jövőjéről. A felek ugyanakkor megállapodtak egy munkacsoport felállításában.
A héten a republikánus Lisa Murkowski és Jeanne Shaheen, New Hampshire-i demokrata szenátor közös törvényjavaslatot nyújtott be.
A tervezet megtiltaná az amerikai kormányzati pénzforrások felhasználását egy NATO-tagállam területének beleegyezés nélküli megszállására vagy annektálására.
Olyan időkben élünk, amikor olyasmiről beszélgetünk, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk. [...] Fontos üzenetet küldenünk arról, hogy a Kongresszusban elismerjük és támogatjuk Grönland népének szuverenitását
- mondta Murkowski szerdán Washingtonban, a dán és grönlandi külügyminiszterekkel folytatott találkozója után.
Trump megvétózhatja a törvényjavaslatot, ha átmegy a Kongresszuson. A törvényhozás azonban az éves költségvetési csomagok elfogadásakor is korlátot szabhat arra, hogy mire fordíthatja a szövetségi pénzeket a republikánus elnök adminisztrációja.
Mitch McConnell, a republikánusok volt szenátusi frakcióvezetője szerdán óva intette Trumpot attól, hogy "felégesse a hűséges szövetségesek nehezen megszerzett bizalmát" a Grönland elfoglalására irányuló lépésekkel.
Ez nem csupán Grönlandról szól. Ez nemcsak Amerika kapcsolatairól szól a rendkívül ütőképes északi szövetségeseivel. Ez arról szól, hogy az Egyesült Államok barátokkal, szövetségesekkel együtt kíván-e szembenézni stratégiai ellenfelek egész sorával [...] vagy egy példátlan stratégiai önsorsrontást elkövetve egyedül marad
- mondta McConnell.
Mindeközben több európai ország is katonákat küldött Grönlandra egy ott megrendezendő hadgyakorlatra.
Pénteken 13 német katona érkezik más szövetségesek – köztük Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország, Norvégia, Finnország és Hollandia – kontingenseivel együtt.
A Koppenhágába utazó kétpárti kongresszusi küldöttséget Chris Coons delaware-i demokrata szenátor vezeti. Rasmussen dán külügyminiszter szerdán közel 40 képviselőházi tagot látott vendégül vacsorán a dán nagykövetségen.
Akikkel beszéltem, elismerik, hogy a Dán Királyság és az Egyesült Államok szoros szövetségesek, 225 éve megszakítás nélküli kapcsolatban állunk
- mondta Rasmussen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
