Mit jelent, hogy orosz vereség? Ha Oroszország valaha is közel kerülne a vereséghez, az azt jelentené, hogy Oroszország most atomfegyvereket vetne be, és Európának fizikailag vége lenne
– mondta Szergej Karaganov a Tucker Carlson Show-ban. A Vlagyimir Putyinnal és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel máig szövetségi viszonyt ápoló Karaganov, aki az orosz Kül- és Biztonságpolitikai Tanács nevű agytröszt vezetője, elmondta:
már maga az orosz vereség gondolata is "e világon kívüli illúzió".
Úgy véli, az ilyen felvetések az európai vezetők "intellektuális képességének hiányát" tükrözik. Hozzátette:
Úgy értem, egyszerűen lehetetlen még csak gondolni is rá, de ők beszélnek róla, mert szükségük van egy háborúra, hogy igazolják hatalmuk megtartását, hogy igazolják létezésüket.
A korábban nemcsak Putyin, hanem Borisz Jelcin elnöki tanácsadójaként is szolgáló Karaganov élesen bírálta Európát, mondván, "a világ ma már nevet" az egykori világpolitikai központon. Elmondása szerint az orosz vezetés túlságosan "türelmes" volt Európával szemben, és ha a kontinens továbbra is támogatja a háborút, "keményen meg kell büntetni – remélhetőleg korlátozott mértékben".
Karaganov részéről nem jelentenek meglepetést az ilyesféle kijelentések.
Már egy 2023-as írásában is nukleáris csapásokat sürgetett több európai NATO-ország ellen,
hogy szerinte "észre térítse azokat, akik elvesztették a józan eszüket". Most is hangsúlyozta: Oroszország egyik feladata, hogy Európát észhez térítse – "remélhetőleg atomfegyverek alkalmazása nélkül".
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Pavel Bednyjakov
