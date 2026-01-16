Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai beszédet fog mondani a Kremlben a nagykövetekkel tartandó találkozón.

A hagyománynak megfelelően az elnök beszédet mond a látogató nagyköveteknek, és beszéde a legfontosabb külpolitikai kérdésekre fog összpontosítani

- mondta Peszkov.

A Kreml Sándor-termében tartják majd a találkozót, amikor az orosz elnök átadja a nagyköveteknek a megbízólevelet. Az eseményen számos - köztük több európai - ország nagykövete vesz részt.

(Ria Novosztyi)