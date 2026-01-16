Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

  • Megjelenítés
Portfolio
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Reutersnek adott interjút, amelyben érdekes meglátásokat osztott meg az orosz-ukrán béketárgyalások jelenlegi helyzetéről. Súlyos ügyről számol be az Euromaidan Press nevű ukrán portál: egy rohamdandár katonái egyszerűen elrabolták egy területvédelmi alakulat tagjait és az orosz állások ellen küldték őket. A lap hangsúlyozza: az ügy világosan rámutat arra, hogy az ukrán haderőben egyre mélyebb krízis kezd kibontakozni a katonák hiánya miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Tudósításunk itt folytatódik

Putyin hamarosan kifejti külpolitikai álláspontját a világról

Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai beszédet fog mondani a Kremlben a nagykövetekkel tartandó találkozón.

A hagyománynak megfelelően az elnök beszédet mond a látogató nagyköveteknek, és beszéde a legfontosabb külpolitikai kérdésekre fog összpontosítani

- mondta Peszkov.

A Kreml Sándor-termében tartják majd a találkozót, amikor az orosz elnök átadja a nagyköveteknek a megbízólevelet. Az eseményen számos - köztük több európai - ország nagykövete vesz részt.

(Ria Novosztyi)

Kémügy robbant ki Moszkvában

Az orosz fővárosban található brit nagykövetség egyik alkalmazottját kiutasítottak az országból a brit hírszerző szolgálatokkal való kapcsolatai miatt.

Oroszország megalkuvást nem ismerő álláspontját ebben a kérdésben továbbra is országunk nemzetbiztonsági érdekeivel összhangban fogja végrehajtani

- közölte az orosz külügyminisztérium.

(TASzSz)

Ukrán drónjelentés

Kijev legfrissebb jelentése szerint Oroszország az éjjel összesen 82 drónnal támadt ukrán területre. Megjegyezték, hogy ezek közül nagyjából 60 darab volt Sahed-típusú. A légvédelem összesen 61 esetben hárította a veszélyt, ugyanakkor 21 alkalommal becsapódásokat jelentettek. Az ukránok szerint összesen 13 helyszínről érkeztek információk detonációkról.

Kijevbe érkezik az IMF főigazgatója

Január 15-én reggel Kijevbe érkezett Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője, hogy magas szintű tárgyalásokat folytasson. A tervek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Julija Szviridenko miniszterelnökkel, Andrij Pisnyijjel, az ukrán Nemzeti Bank elnökével és üzleti vezetőkkel fog találkozni. A látogatás részleteit szigorúan bizalmasan kezelik.

(RBK)

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

