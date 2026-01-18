  • Megjelenítés
A MÁV szerint egyre pontosabban járnak a vonatok
A MÁV szerint egyre pontosabban járnak a vonatok

MTI
A vonatok késését több mint 3 százalékpontnyival tudta csökkenteni a vasúttársaság tavaly, és az a cél, hogy 2030-ra 88 százalékra javítsák a vonatok pontosságát - írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója vasárnapi Facebook bejegyzésében.

A vezérigazgató által közzétett 2025-ös éves jelentés szerint

javult a menetrendszerűség 2025-ben,

a személyszállító vonatok 81,35 százaléka 6 percnél kisebb késéssel vagy késés nélkül érkezett a célállomásra, míg 2024-ben ez a mutató 78,47 százalék volt.

Különösen a nyári főszezon és a decemberi ünnepi időszak adatai voltak jelentősen jobbak az előző évinél, 2025 decemberében 83,57 százalékos pontossággal közlekedtek a vonatok, ami az előző hónapnál majdnem 7 százalékkal, az egy évvel korábbinál pedig több mint 5 százalékkal kedvezőbb adat. Tavaly nyáron csaknem 7 százalékkal pontosabban jártak a vonatok, mint 2024-ben - olvasható az összefoglalóban.

A menetrendszerűség javulásának főbb okaiként említette a jelentés a célzott pályafelújítást, a korszerűbb mozdonyok szolgálatba állítását és az Országos Haváriaközpont működését, amelynek köszönhetően a rendkívüli helyzetek kezelése gyorsabbá vált. A HÉV-ek továbbra is kiemelkedő, 99,6 százalék körüli értékeket teljesítettek, a Volán-járatok pedig 97 százalék körüli pontossággal szállították az utasokat.

Tavaly is arra törekedtek, hogy az utazás ne csak olcsóbb, hanem jobb is legyen, egyebek mellett pontosabb, mint az előző években - írta Hegyi Zsolt.

A további javulás érdekében folytatódik a nagyteljesítményű mozdonyok üzembe állítása.

A tavalyi pályakarbantartásokat 2026-ban továbbiak követik, például a ceglédi vonal leromlott szakaszain, Tokaj térségében, a Vámosgyörk-Újszász, valamint a Kiskunfélegyháza-Orosháza vonalon. Küszöbön áll több nagy projekt indulása is, amelyektől a szegedi, miskolci IC-vonatok menetidejének érdemi csökkenése várható. Tervezik a 160 kilométer per órás sebesség biztosítását, a 2026 márciusában induló kelebiai vonal után év végétől a Gyoma-Lőkösháza, majd 2027-től a Szajol-Debrecen vonalszakaszon is. Ezáltal a békéscsabai és debreceni vonalakon is csökkenne a menetidő és nőne a menetrendszerűség - áll az éves jelentésben.

