Dermesztő hideg csap le az országra: mínusz 21 fok is lehet – Mutatjuk az előrejelzést

Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és – elsősorban az Alföldön – tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak, a derült éjszakákon akár mínusz 21 Celsius-fok is lehet, és napközben az ország nagyobb részén alakul fagypont alatt a maximum-hőmérséklet. A hét második felében többnyire borult, felhős lesz az ég, de enged szorításából a fagy és számítani kell vegyes halmazállapotú csapadékra is - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn

A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben várhatóan csökken, javulnak a látási viszonyok, de elsősorban egy északnyugat-délkelet tengely mentén – ezen belül is leginkább az Alföld középső részén – tartósan borult tájak is maradhatnak. A legnagyobb eséllyel az északkeleti, északi harmadban nagy területen végig derült idő valószínű. A borult, ködös vidékeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A jellemzően keleti, délkeleti irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esetleg Sopron környékén élénkülhet meg időnként.

A csúcshőmérséklet mínusz 8 és 0 fok között valószínű.

Kedden

Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiak inkább az Alföldön lehetnek. A borult tájakon hószállingózás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 21 és mínusz 7 fok között alakul, az északkeleti harmadban, valamint délnyugaton lesz a leghidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 fok között valószínű.

Szerdán

Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiakra az Alföldön lehet számítani.

A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat.

A légmozgás többnyire gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 21 és mínusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 2 fok között alakul.

Csütörtökön

A megnövekvő felhőzet mellett kisebb körzetekben rétegfelhőzet is jelen lehet, de számottevő csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. Hajnalban általában mínusz 16 és mínusz 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Délután mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken

Felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet mínusz 15 és mínusz 4 fok között alakul, kora délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombaton

Többnyire erősen felhős vagy borult égre lehet számítani és előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék. A délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután 0 és plusz 6 fok között alakul.

Vasárnap

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 6 és 0, délután 2 és 7 fok között alakul.

