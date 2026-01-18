Döntő fordulat Szíriában: mindenre kiterjedő tűzszünetről született megállapodás

Azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszünetről állapodott meg vasárnap a szíriai kormány az amerikai támogatást élvező, kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milíciával.

A szíriai elnöki hivatal tájékoztatása szerint a fegyvernyugvással párhuzamosan

az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára.

A nyilvánosságra hozott egyezség értelmében az SDF erői beolvadnak a védelmi, illetve a belügyminisztérium alatt álló erőkbe, a szükséges biztonsági átvilágításokat követően. A damaszkuszi vezetés átveszi az eddig kurd ellenőrzés alatt álló Deir-ez-Zór és és Rakka tartomány katonai ellenőrzését és polgári közigazgatását. A térségben lévő gáz- és olajmezők szintén a szíriai kormány ellenőrzése alá kerülnek.

Az SDF ezen felül kötelezettséget vállal arra, hogy külföldre küldi szíriai állampolgársággal nem rendelkező vezetőit, illetve azon erőit, amelyek kapcsolatban állnak a Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK).

Tom Barrack, az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottja az X-en tett bejegyzésében döntő fordulópontnak nevezte a tűzszüneti egyezményt.

A szíriai kormányerők a nap folyamán előrenyomultak Szíria északi részének több területén, amelyet korábban kurd harcosok tartottak ellenőrzésük alatt.

A szíriai hadsereg átvette az ellenőrzést az ország északi részének nagyobb területén, kiszorítva a kurd erőket onnan,

ahol több mint egy évtizede tényleges autonómiát élveztek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images