Európa gyenge, Amerika erős - a pénzügyminiszter szerint ennyi áll grönlandi terveik mögött

Európa „gyengesége” teszi szükségessé Grönland amerikai ellenőrzését a globális stabilitás érdekében – mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Reuters szerint.

Az NBC Meet the Press című műsorában Bessent úgy fogalmazott, hogy Grönland megszerzése kulcsfontosságú az Oroszországgal és Kínával folytatott geopolitikai „sakkjátszmában”.

Megjegyzéseit egy nappal azután tette, hogy

Donald Trump amerikai elnök vámok kivetését helyezte kilátásba

az amerikai akvizíciót ellenző európai uniós tagállamokkal – köztük Dániával – szemben, amely régóta Washington egyik leghűségesebb szövetségese.

„Mi vagyunk a legerősebb ország a világon” – mondta Bessent. – „

Az európaiak gyengeséget sugallnak. Az Egyesült Államok erőt sugall.

Bár vasárnap fokozódott az EU-val szembeni feszültség, Bessent úgy vélte, hogy az európai vezetők végül „megbarátkoznak” azzal az elképzeléssel, hogy Grönland az Egyesült Államok ellenőrzése alá kerüljön.

Hiszem, hogy az európaiak meg fogják érteni, hogy ez a legjobb Grönlandnak, a legjobb Európának és a legjobb az Egyesült Államoknak is

– mondta.

Az amerikai pénzügyminiszter elmondta: nem tárgyalt Trumppal arról, hogy az elnök továbbra is fontolgatja-e rendkívüli állapot kihirdetését annak igazolására, hogy erőt alkalmazzanak Grönland elfoglalásához.

Ennek megtétele „nevetséges” lenne, mivel Grönlandon nincs vészhelyzet – mondta ugyanebben a műsorban Rand Paul kentuckyi republikánus szenátor, az amerikai szenátus belbiztonsági bizottságának elnöke, aki régóta hangos ellenzője az Egyesült Államok agresszív tengerentúli fellépéseinek. szintén a Meet the Press című műsorban.

Címlapkép forrása: John Lamparski/Getty Images