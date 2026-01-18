Ez lenne a béke ára? Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak azok, akik részt vennének Donald Trump Béketanácsában

Az amerikai kormányzat mintegy 60 országnak kiküldött tervezete szerint azoknak az államoknak, amelyek állandó tagságot szeretnének Donald Trump gázai béketestületében, legalább egymilliárd dollárt (331 milliárd forintot) kell befizetniük a tanács kasszájába. A Reuters által megtekintett dokumentum alapján a tagállamok kezdetben legfeljebb hároméves tagságot kapnának, amelyet az amerikai elnök hosszabbíthatna meg az első évben teljesített fizetség ellenében.

A világ legtöbb kormánya vasárnap óvatosan reagált Donald Trump amerikai elnök meghívására, aki

nemcsak a gázai háború, hanem a világ összes fegyveres konfliktusának rendezésére életre hívott Béketanácsba hívta meg őket.

Az uniós országok közül egyedül Magyarország fogadta el egyértelműen a felkérést. A meghívók szombaton kezdtek megérkezni az európai fővárosokba. Más kormányok egyelőre tartózkodtak a nyilvános állásfoglalástól, tisztségviselőik pedig névtelenül fogalmazták meg aggályaikat az ENSZ-re gyakorolt lehetséges hatásokkal kapcsolatban.

A Reuters által megtekintett levél és alapokmány-tervezet nyomán

a tanácsnak Trump lenne az elnöke, méghozzá élethosszig tartó mandátummal.

A testület elsőként a gázai konfliktussal foglalkozna, később pedig más válságok kezelésére is kiterjesztenék a hatáskörét.

A Fehér Ház az X közösségi oldalon úgy fogalmazott:

Ez egyszerűen állandó tagságot kínál azoknak a partnerországoknak, amelyek mélyen elkötelezettek a béke, a biztonság és a jólét mellett.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki éppen Dél-Koreában tartózkodott, újságíróknak azt mondta: országa "kész megtenni a magáét". Mark Carney kanadai miniszterelnök vasárnap közölte, hogy elvben támogatja a gázai Béketanács létrehozását, bár a részletekről még egyeztetnek.

A meghívóban szereplő "alapokmány" kifejezés egyes európai kormányokban azt a félelmet keltette, hogy a kezdeményezés gyengítheti az ENSZ szerepét.

Trump korábban azzal vádolta a világszervezetet, hogy nem támogatja a konfliktusok lezárására irányuló erőfeszítéseit.

Ez egy Trump-féle ENSZ, amely figyelmen kívül hagyja az ENSZ Alapokmányának alapelveit

- nyilatkozta egy diplomata. Három másik nyugati diplomata szerint a terv megvalósulása valóban gyengítené az ENSZ-t. További három diplomata és egy izraeli forrás úgy vélte, hogy Trump hosszabb távon azt szeretné: a Béketanács Gázán túl is szélesebb szerepet kapjon, és olyan konfliktusokat is felügyeljen, amelyekről az amerikai elnök azt állítja, hogy sikerült rendeznie őket.

A meghívott hatalmak között szerepel Franciaország, Németország, Olaszország, Magyarország, Ausztrália és Kanada vezetője, az Európai Bizottság elnöke, valamint több kulcsfontosságú közel-keleti állam képviselője. A dokumentum szerint

a tartós béke pragmatikus ítélőképességet, józan észre épülő megoldásokat és bátorságot igényel ahhoz, hogy eltávolodjunk azoktól a megközelítésektől és intézményektől, amelyek túl gyakran vallottak kudarcot.

A szöveg egy, az ENSZ-nek címzettnek tűnő részben hozzáteszi: szükség van "egy rugalmasabb és hatékonyabb nemzetközi béketeremtő testületre".

A Nobel-békedíjra áhítozó Trump a levelében közölte, hogy a tanács a közeljövőben ülésezni fog, és hangsúlyozta:

Ez a testület egyedülálló lesz, ilyen még soha nem létezett.

Annalena Baerbock, az ENSZ Közgyűlésének elnöke közvetlenül nem reagált a tervekre, de a Sky Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta: az ENSZ az egyetlen olyan intézmény, amely erkölcsi és jogi szempontból is képes minden nemzetet – kicsit és nagyot – egy asztalhoz ültetni.

Ha ezt megkérdőjelezzük, nagyon-nagyon sötét időkbe csúszunk vissza

- tette hozzá, megjegyezve, hogy minden állam maga dönt arról, hogyan reagál.

Véleményem szerint Gázával kezdődik, és ezt követően foglalkozunk a további felmerülő konfliktusokkal

- mondta Trump a Reutersnek adott, a héten készült interjújában.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a testület összetételét nem egyeztették Izraellel, és az ellentmond az ország hivatalos politikájának.

