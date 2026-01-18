Ez lenne a béke ára? Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak azok, akik részt vennének Donald Trump Béketanácsában

A világ legtöbb kormánya vasárnap óvatosan reagált Donald Trump amerikai elnök meghívására, aki
nemcsak a gázai háború, hanem a világ összes fegyveres konfliktusának rendezésére életre hívott Béketanácsba hívta meg őket.
Az uniós országok közül egyedül Magyarország fogadta el egyértelműen a felkérést. A meghívók szombaton kezdtek megérkezni az európai fővárosokba. Más kormányok egyelőre tartózkodtak a nyilvános állásfoglalástól, tisztségviselőik pedig névtelenül fogalmazták meg aggályaikat az ENSZ-re gyakorolt lehetséges hatásokkal kapcsolatban.
A Reuters által megtekintett levél és alapokmány-tervezet nyomán
a tanácsnak Trump lenne az elnöke, méghozzá élethosszig tartó mandátummal.
A testület elsőként a gázai konfliktussal foglalkozna, később pedig más válságok kezelésére is kiterjesztenék a hatáskörét.
A Fehér Ház az X közösségi oldalon úgy fogalmazott:
Ez egyszerűen állandó tagságot kínál azoknak a partnerországoknak, amelyek mélyen elkötelezettek a béke, a biztonság és a jólét mellett.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki éppen Dél-Koreában tartózkodott, újságíróknak azt mondta: országa "kész megtenni a magáét". Mark Carney kanadai miniszterelnök vasárnap közölte, hogy elvben támogatja a gázai Béketanács létrehozását, bár a részletekről még egyeztetnek.
A meghívóban szereplő "alapokmány" kifejezés egyes európai kormányokban azt a félelmet keltette, hogy a kezdeményezés gyengítheti az ENSZ szerepét.
Trump korábban azzal vádolta a világszervezetet, hogy nem támogatja a konfliktusok lezárására irányuló erőfeszítéseit.
Ez egy Trump-féle ENSZ, amely figyelmen kívül hagyja az ENSZ Alapokmányának alapelveit
- nyilatkozta egy diplomata. Három másik nyugati diplomata szerint a terv megvalósulása valóban gyengítené az ENSZ-t. További három diplomata és egy izraeli forrás úgy vélte, hogy Trump hosszabb távon azt szeretné: a Béketanács Gázán túl is szélesebb szerepet kapjon, és olyan konfliktusokat is felügyeljen, amelyekről az amerikai elnök azt állítja, hogy sikerült rendeznie őket.
A meghívott hatalmak között szerepel Franciaország, Németország, Olaszország, Magyarország, Ausztrália és Kanada vezetője, az Európai Bizottság elnöke, valamint több kulcsfontosságú közel-keleti állam képviselője. A dokumentum szerint
a tartós béke pragmatikus ítélőképességet, józan észre épülő megoldásokat és bátorságot igényel ahhoz, hogy eltávolodjunk azoktól a megközelítésektől és intézményektől, amelyek túl gyakran vallottak kudarcot.
A szöveg egy, az ENSZ-nek címzettnek tűnő részben hozzáteszi: szükség van "egy rugalmasabb és hatékonyabb nemzetközi béketeremtő testületre".
A Nobel-békedíjra áhítozó Trump a levelében közölte, hogy a tanács a közeljövőben ülésezni fog, és hangsúlyozta:
Ez a testület egyedülálló lesz, ilyen még soha nem létezett.
Annalena Baerbock, az ENSZ Közgyűlésének elnöke közvetlenül nem reagált a tervekre, de a Sky Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta: az ENSZ az egyetlen olyan intézmény, amely erkölcsi és jogi szempontból is képes minden nemzetet – kicsit és nagyot – egy asztalhoz ültetni.
Ha ezt megkérdőjelezzük, nagyon-nagyon sötét időkbe csúszunk vissza
- tette hozzá, megjegyezve, hogy minden állam maga dönt arról, hogyan reagál.
Véleményem szerint Gázával kezdődik, és ezt követően foglalkozunk a további felmerülő konfliktusokkal
- mondta Trump a Reutersnek adott, a héten készült interjújában.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a testület összetételét nem egyeztették Izraellel, és az ellentmond az ország hivatalos politikájának.
