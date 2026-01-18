Lerántotta a leplet Amerika a félelmetes M1E3 páncélosról - Megszületett a csataterek új uralkodója?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az amerikai M1 Abrams harckocsi igazi túlélő: az 1980-as évek óta számtalanszor nekiállt már a Pentagon, hogy fejlesszen egy olyan tankot, amely szebb, jobb ütőképesebb – a végső döntés mindig az lett, hogy inkább maradjon még néhány évig a jól bevált páncélos. A napokban bemutatták az Abrams-család legújabb tagját Detroitban, az M1E3-ast, amely várhatóan a következő évtizedekben kiszolgálja majd az amerikai haderő igényeit, mint elsődleges harckocsitípus. Nézzük meg, mit lehet tudni a gépről.

Marad az Abrams

M1 Abrams harckocsik, úton Ukrajnába. A Joe Biden elnök által adományozott tankok teljesítményétől az ukrán katonák nem voltak elragadtatva, több közülük pedig Moszkvában kötött ki, hadizsákmányként. Fontos kiegészítés a sztorihoz, hogy az USA előző elnöke a raktárból előszedett, régebbi, M1A1-es típusváltozatból adott Ukrajnának. Fotó: Spc. Christian Carrillo, Public domain, via Wikimedia Commons

Az első M1 Abrams harckocsikat az 1980-as évek elején kapták meg az amerikai katonák: több fejlesztési zsákutca után rendszeresítették, mint az elavult M60-as harckocsi váltótípusa. Megjárt jónéhány háborút: a Közel-Keleten dúló iraki és afganisztáni konfliktusokban legendás reputációra tett szerint, mint „kilőhetetlen” gép – ez tartott egészen addig, amíg az ukrán frontra nem került, majd innen a moszkvai zsákmányparádék rendszeres vendége lett.

Életciklusa során az Abrams tankoknak számos újfajta kihívással és fenyegetéssel kellett szembenézniük: ilyen a Közel-Kelet sivatagos terepe, aztán az improvizált robbanóeszközök, lesállásban várakozó, RPG-29-esekkel felszerelt gerillák. Ukrajnában jöttek az FPV-drónok és felülről érkező páncéltörő rakéták, katonai kommunikációs és koordinációs rendszereket megbénító orosz hackerek.

Az új típusú fenyegetések miatt többször is felmerült, hogy az Abramseket cserélni kellene, esetleg el lehet azon is gondolkozni, hogy idejétmúlt koncepcióvá vált már az általános / fő harckocsik (Main Battle Tank – MBT) használata. Sok elemző volt azon a véleményen, hogy más megoldásra van szükség a modern harctereken ezek helyett a költséges, méretes és látványos páncélszörnyek helyett.

Időközben jöttek-mentek az ötletelések váltótípusokról: a korai 2000-es években egy moduláris, egységes alvázra épített harcjárműcsalád kifejlesztésén kezdett el dolgozni a Pentagon – ez lett volna a Future Combat Systems program (kb. Jövőbeli Harci Rendszerek), a 2010-es évek vége felé pedig a Next Generation Combat Vehicle (kb. Következő Generációs Harcjármű) program fejlesztésének álltak neki, amely az FCS-hez hasonlóan majdnem minden hadrendben lévő páncélost cserélt volna.

Végül a Pentagon, Kongresszus és a Fehér Ház mindig ugyanarra jutott:

az M1 Abrams egy remek harcjármű-platform – indokolatlan lenne teljesen kidobni a jól bevált páncélost egy teljesen újratervezni mindent, amit tudunk a harckocsikról.

Jöhet a modernizáció, illetve a járműplatform átépítése olyan módon, hogy le tudja küzdeni a modern harctereken fellelhet fenyegetéseket.

Lerántották a leplet az M1E3-ról

The tank is now public. Comments and observations to follow. pic.twitter.com/lSns8CP17b https://t.co/lSns8CP17b — The Chieftain (@Chieftain_armor) January 14, 2026

A napokban bemutatták Detroitban az Abrams-széria legújabb prototípusát: a gép most M1E3 névre hallgat, de az elnevezés jó eséllyel változni fog, ha elkezdik sorozatgyártani, hadrendbe állítani a gépet.

Helyszíni beszámolók és elemzői vélemények alapján nagyjából a következőket lehet tudni az új Abrams-prototípusról:

A legnagyobb újítás alighanem az lesz, hogy a legénység létszáma 3 főre csökken, akik a páncéltestben helyezkednek el (a korábbi Abrams-harckocsik legénysége 4 fő). A torony a páncéltestből irányítható, személyzet nélküli lesz; egyelőre most egy M1A1-es tornyát rakták rá a demonstrátorra, de ez alighanem változni fog. A gép elektronikáját teljesen átépítik, szükség esetén akár egyetlen élő legénységi tag is tudja majd irányítani az egész harckocsit egy kontroller segítségével. A harcjármű megtartja a 120 milliméteres M256-os harckocsiágyút, mint fő fegyver, viszont automata töltőrendszert kap. A harckocsi tornyára várhatóan egy moduláris, páncéltestből irányítható fegyverrendszer lesz szerelve, melyet a harctéri igényeknek megfelelően lehet konfigurálni. Lehet majd a harckocsi tetejére szerelni drónvédelmi géppuskát / gépágyút, sorozatgránátvetőt és páncéltörő rakétaindítót is – a demonstrátor alapján többet egyszerre. Egyes portálok szerint az amerikai haderő „tervezi” az eddig használt gázturbina leváltását valamilyen más hajtásláncra, a demonstrátoron egyelőre ennek nincs nyoma.

Fontos megjegyezni ismét: a bemutatott gép egy prototípus, illetve egyesek úgy hivatkoztak rá, hogy egy „prototípus előtti” demonstrátor példány,

a gép végleges kinézete, konkrét képességei egészen biztosan változni fognak.

Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, ennek a fejlesztésnek a célja bemutatni azt, hogy min dolgozik most a Pentagon, nem pedig az, hogy megmutassák, konkrétan milyen eszközt fognak használni a katonák.

Mikor lesz ebből harckocsi?

Az M10 Booker könnyűtanknak egykor nagy álmai voltak: egy légi úton szállítható, könnyen kezelhető, mozgékony páncélosnak készült. Az első gépek leszállítása után azonban a teljes programot kukázták, mivel megállapították róla, hogy a könnyűtank végül túl nehéz lett. Fotó: Staff Sgt. Reanna Hartgrove, Public domain, via Wikimedia Commons

A jelenlegi tervek szerint a 2020-as évek végén kerül gyártósorra az M1E3, pontosabban ennek végleges változata, az pedig, hogy meddig marad hadrendben, erősen kérdéses.

Másodlagos források szerint akár újabb 50 évig is elnyúlhat majd egy új Abrams-harckocsi szolgálati ideje, természetesen mindeközben folyamatosan modernizálják majd a gépet, hogy tartani tudja majd a lépést a technológia fejlődésével.

Aztán azt, hogy az amerikai döntéshozók mit terveznek, gyakran felülírja a valóság: az M10 Booker könnyűtankot épp tavaly kukázták, miután az amerikai adófizezők pénzéből elégettek rá 1 milliárd dollárt és több mint 26 kész páncélost már leszállítottak az amerikai katonáknak.

De speciel a fent is említett FCS program ennél sokkal költségesebb volt:

14 év alatt 32 milliárd dollárt költöttek új páncélosok fejlesztésére és egyetlen egy gép sem állt végül hadrendbe.

Mi következik ezekből? Az amerikai katonák igénye adott, a technológia fejlődik, a katonai döntéshozók részéről megvan a nyitottság egy új projektre, aztán a technológiai, politikai, költségvetési helyzet gyakran felülírja az aktuális terveket.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images