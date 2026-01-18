  • Megjelenítés
Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Megszólalt az amerikai fenyegetésről a
Megszólalt az amerikai fenyegetésről a "Trump-suttogó" politikus: ez áll a pattanásig feszült helyzet hátterében

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök vasárnap "hibának" nevezte Donald Trump azon fenyegetését, hogy vámokat vetne ki azokra az európai országokra, amelyek nem támogatják a Grönland megszerzésére irányuló terveit. A "Trump-suttogónak" becézett politikus azzal magyarázta a transzatlanti feszültséget, hogy nem működik a kommunikáció Európa és az Egyesült Államok között - írja az Euractiv.

Meggyőződésem, hogy új szankciók bevezetése hiba lenne

- mondta Meloni újságíróknak szöuli látogatása során. Hozzátette:

Néhány órája beszéltem Donald Trumppal, és elmondtam neki a véleményemet.

Az olasz kormányfő szerint a NATO-főtitkárral is egyeztetett, aki megerősítette, hogy a szövetség már napirendjére vette Grönland ügyét.

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

A jobboldali politikus – aki Trump egyik legfontosabb európai szövetségesének számít – igyekezett tompítani a konfliktust. Úgy fogalmazott, hogy

"megértési és kommunikációs problémák" vannak Európa és az Egyesült Államok között

a Dán Királysághoz tartozó autonóm szigettel kapcsolatban.

Trump korábban 10 százalékos vámot helyezett kilátásba Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország importáruira, amiért azok kifogásolták a Grönlanddal kapcsolatos lépéseit.

Meloni hangsúlyozta, hogy a NATO-nak aktív szerepet kell vállalnia a válság kezelésében.

A NATO az a fórum, ahol közösen kell megszerveznünk az elrettentést az esetleges ellenséges beavatkozásokkal szemben egy egyértelműen stratégiai jelentőségű területen

- mondta, utalva az Északi-sarkvidék geopolitika jelentőségére, és Trump azon állítására, hogy Moszkva és Peking is fenyegeti Grönland – és ezáltal az Egyesült Államok – biztonságát.

Az olasz kormányfő szerint amerikai szemszögből nem volt egyértelmű, mi az európaiak üzenete, és fennáll a veszélye annak, hogy

Washingtonban bizonyos európai lépéseket Amerika-ellenesként értelmeztek,

noha ez nyilvánvalóan nem állt az európai döntéshozók szándékában. Meloni feltehetően arra utalt, hogy több európai ország katonákat küldött Grönlandra egy közös hadgyakorlat keretében. Boris Pistorius német védelmi miniszter korábban kijelentette: a sziget biztonságának megerősítésével "egyszerűen elvesszük Trump fő érvét".

Nemcsak osztjuk a biztonsági aggályait, hanem közösen orvosolni is akarjuk azokat

- tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

