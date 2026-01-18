  • Megjelenítés
Súlyos vérontásba torkollt a példátlan tiltakozás: szigorú büntetés vár a tüntetőkre

Az iráni igazságszolgáltatás eddig nem szabott ki halálbüntetést a közelmúltbeli tömeges kormányellenes tüntetésekkel összefüggésben - közölte egy hatósági szóvivő az állami IRIB News televízióval.

A bíróság képviselője elmondta, hogy

az eljárás "szigorú és hosszadalmas", és hónapokig vagy évekig is eltarthat.

Állítása szerint a tüntetéseken részt vevők közül néhányan "zsoldosok" voltak, akik kapcsolatban álltak az izraeli és az amerikai titkosszolgálatokkal. Hozzátette, hogy a bíróság megpróbál különbséget tenni a félrevezetett tüntetők és az események fő szítói között. Szigorú büntetéseket csak akkor szabnak ki, ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre - mondta.

December végén Irán-szerte tüntetések törtek ki a mélyülő gazdasági válság és a szárnyaló infláció miatt, amelyek gyorsan kormányellenes megmozdulásokká váltak.

Az iráni biztonsági erők erőszakkal léptek fel, az internetet pedig lekapcsolták az országban.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet adatai szerint már több mint 3400 halálos áldozata van az erőszaknak.

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei szombati beszédében kijelentette, hogy a felelősök nem maradnak büntetlenül.

