Választ az európai kontinens legnyugatibb állama: rekordszámú induló között dőlhet el az ország sorsa

MTI
|
Portfolio
Vasárnap az urnákhoz járulnak Portugáliában az elnökválasztás első fordulójában. A hivatalban lévő Marcelo Rebelo de Sousa már nem indulhat újra, az elnöki tisztségért tizenegy jelölt verseng.

A szavazóhelyiségek 8 órakor nyílnak, az előrejelzések pedig 20 órakor lesznek ismertek.

Amennyiben az első fordulóban egyikük sem sem szerzi meg a szavazatok több mint felét, február 8-án a két legjobban szerepelő jelölt részvételével második fordulót tartanak.

A közvélemény-kutatások szerint André Ventura, a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke kerülhet az élre az első fordulóban, de a 43 éves képviselőnek csekély esélye van a győzelemre a február 8-án esedékes második fordulóban.

A hetekig tartó, nagyon bizonytalan kimenetelű kampány után a szocialista jelölt, Antonio José Seguro úgy tűnt, hogy kis előnnyel vezet a liberális európai parlamenti képviselő, Joao Cotrim Figueiredo előtt a második helyért folyó versenyben.

A rekordszámú, tizenegy jelölt közül két másik pályázó is esélyes a második fordulóba jutásra: a jobboldali kormánypárt jelöltje, Luis Marques Mendes és egy függetlenként induló nyugalmazott admirális, Henrique Gouveia e Melo.

A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz, aki két alkalommal is az első fordulóban nyert. A demokrácia bevezetése óta Portugáliában csak egy elnökválasztás dőlt el a második fordulóban, 1986-ban.

André Ventura, az egyetlen jelölt, aki már a 2021-es előző elnökválasztáson is indult, akkor a voksok 11,9 százalékát szerezte meg, azaz mintegy 500 ezer szavazatot kapott, és a harmadik helyen végzett. Azóta pártja folyamatosan erősödött a közvélemény-kutatásokban, és a tavaly májusi parlamenti választásokon 22,8 százalékos eredményt ért el, 60 képviselőt küldve a parlamentbe, megelőzve a Szocialista Pártot.

Ventura most azzal zárta kampányát, hogy kérte a többi jobboldali pártot, ne "akadályozzák" őt egy esetleges második fordulóban, amelyben a szocialista jelölttel szállna szembe.

A 63 éves szocialista jelölt, Antonio José Seguro kampányában a demokrácia és a közszolgáltatások védelmezését hirdette.

Felhívok minden demokratát, minden haladót és minden humanistát, hogy szavukat a mi jelöltségünkre összpontosítsa

– nyilatkozta a kampány utolsó napján.

Az általános választáson megválasztott portugál elnöknek nincs végrehajtó hatalma, de válság esetén döntőbírói szerepet tölthet be, és joga van feloszlatni a parlamentet, hogy törvényhozási választásokat írjon ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

