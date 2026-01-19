  • Megjelenítés
Csúfos bukás a fronton: a németek csúcsdrónjai megbénultak az első bevetésen
Csúfos bukás a fronton: a németek csúcsdrónjai megbénultak az első bevetésen

Ukrajna egyelőre nem rendel újabb csapásmérő drónokat a Helsingtől, Európa legértékesebb védelmi technológiai startupjától. A döntés oka, hogy a cég fegyverei komoly problémákat mutattak a frontvonal közelében végzett teszteken – derül ki egy német katonai prezentációból és a Bloomberg által megismert dokumentumokból.

A német cég zászlóshajó drónját, a HX-2-t az ukrán hadsereg 14. ezrede tesztelte, egy pilóta nélküli légi rendszerekre szakosodott egység. A november 20-án készült belső jelentés szerint a modellnek felszállási gondjai voltak, és hiányoztak belőle azok a mesterségesintelligencia-alapú komponensek, amelyek a pilóta nélküli navigációt segítették volna.

A Bloomberg által megszerzett prezentációt Günter Schneider tábornok osztályán állították össze. Schneider októberben vette át a német védelmi minisztérium Fegyveres Erők Osztályának vezetését. A minisztérium szóvivője szerint a vezetés nem vizsgálta felül és nem hagyta jóvá a jelentést.

A lap öt, a témát ismerő németországi és ukrajnai forrással is beszélt. Elmondásuk szerint a Helsing drónjait a frontvonal közelében elektronikai zavarás érte, ami megszakította a kapcsolatot a kezelőkkel. A nehézségek visszavetették a keresletet a drónok iránt, amelyeket a német hadsereg finanszíroz. Németország nem tervez utánrendelést, amíg Ukrajna nem jelez újabb igényt.

A Helsing közleményében azt állította, nem tud a prezentáció létezéséről, és visszautasította a Bloomberg által ismertetett megállapítások jelentős részét. Ideértve azt az állítást is, hogy a HX-2 drónok felszállási hibaaránya magas lett volna.

A cég szerint több ukrán katonai egység is érdeklődést mutatott a drón iránt, és az első repülések hivatalosan dokumentált találati aránya kifejezetten biztató.

Oroszország ukrajnai inváziója világszerte fellendítette a hadiipari vállalatok üzletét. Számos fegyvergyártó igyekszik hangsúlyozni, hogy termékei harctéri körülmények között is bizonyítottak. A drónok a háború egyik legfontosabb fegyverévé váltak, az európai hatalmak pedig igyekeznek gyorsan bővíteni készleteiket.

A Helsing ennek a folyamatnak az egyik fő nyertese. A cég 2021-ben alakult azzal a céllal, hogy mesterséges intelligenciát integráljon az európai katonai rendszerekbe, amelyek fejlettségben messze elmaradnak az amerikai és kínai megoldásoktól. Kezdetben a Spotify alapítójának, Daniel Eknek a Prima Materia alapja finanszírozta. Az ukrajnai háború megváltoztatta a befektetői hozzáállást, a Helsing pedig fokozatosan átállt MI-alapú hardverek fejlesztésére. A céget egy júniusi befektetési körben 12 milliárd euróra értékelték.

A tesztek során bekövetkező hibák a hadiiparban egyébként nem számítanak rendkívülinek.

Októberben, a német és a brit hadsereggel közösen végzett próbákon a Helsing HX-2 drónjai eltalálták kijelölt célpontjaikat, és a beszámolók szerint felülmúlták a versenytárs Stark Defence modelljeit. A Helsing szóvivője szerint ezeken a teszteken közel százszázalékos volt a találati arány, míg a Stark drónjai részben szoftverhibák miatt tévesztettek célt.

Más külföldi dróngyártók termékei is kaptak kritikákat ukrajnai teljesítményük miatt. Az amerikai Anduril Altius és Ghost drónjai a háború elején szintén nehézségekkel küzdöttek, amikor a legtöbb dróntípus hatékony találati aránya alig haladta meg a tíz százalékot.

Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

