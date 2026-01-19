  • Megjelenítés
Dermesztő válasz Trump­tól: nem zárta ki a katonai fellépést Grönland ellen

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, az NBC Newsnak adott rövid telefoninterjúban nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy katonai erővel próbálná-e megszerezni Grönlandot.

A kérdésre mindössze annyit felelt:

Nincs hozzáfűznivalóm."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

