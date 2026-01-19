Életeket menthet a lengyelek megmozdulása: döbbenetes összeget gyűjtöttek össze napok alatt

A "Melegség Lengyelországból Kijevnek" elnevezésű adománygyűjtő akció eredetileg 400 ezer zlotyt tűzött ki célul. Ezt az összeget a támogatók gyorsan túllépték, ezért a szervezők 2 millió zlotyra emelték a célt – ezt is sikerült már meghaladni, így immár több mint 2,4 millió zloty gyűlt össze.

"A lengyelek reagálása felülmúlta várakozásainkat. Megmutattátok, hogy törődtök szomszédaitok sorsával" – közölték a szervezők.

Ukrajna energiaellátása súlyosan megsínylette az orosz csapásokat az energetikai infrastruktúra ellen.

Január 14-én emiatt szükségállapotot hirdettek, az előrejelzések szerint pedig január végén a hőmérséklet mínusz 15 Celsius-fok alá süllyedhet.

A szervezők elmondták, hogy az összegyűjtött pénz a kijevi lakosoknak nyújt segítséget a rendkívüli körülmények között. "Az emberek fűtetlen lakásokban és pincékben húzzák meg magukat. Áram nélkül nincs meleg étel, lemerülnek a telefonok, és a támadások idején megszakad a kapcsolat a szeretteikkel" – tették hozzá.

A kezdeményezést több civil szervezet közösen indította, köztük az Euromaidan–Varsó, a Demokrácia Alapítvány és az Open Dialogue Foundation.

Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete köszönetét fejezte ki a lengyel adományozóknak, hangsúlyozva, hogy a segítség "valóban életeket ment".

Oroszország 2022-es inváziója óta rendszeresen támadja Ukrajna elektromos hálózatát, erőműveket, alállomásokat és távvezetékeket rongálva meg. A csapások országszerte kiterjedt áramkimaradásokat okoztak. Az ukrán hatóságok szerint Kijev energiahelyzete "rendkívül súlyos", az ukrán biztonsági szolgálat pedig emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette az energetikai létesítmények elleni orosz támadásokat.

Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images