Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Csehország nem ad el Ukrajnának L-159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció - jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában.

Bár a szóba jövő repülőgépeknek jelenleg már alacsony az üzleti értéke, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak - fejtette ki a pártelnök.

(MTI)