FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Az orosz jelentések szerint a frontvonal harminc kilométerrre megközelítette a Donbasz utolsó ukrán erősségét, Szlavjanszkot. Szlavjanszk, valamint a vele nagyjából összeépült Kramatorszk elvesztése a gyarkorlatban Donyeck megye elvesztését is jelentené. A NAÜ tűzszünetet eszközölt ki a Zaporizzsjai atomerőmű környékén, hogy megkezdődhessenek Európa legnagyobb működő atomerőművének javítási munkálatai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Nagy bejelentést tett Zelenszkij

Ukrajna átalakítja légvédelmi rendszerét: a hagyományos eszközök mellett ezentúl elfogó drónokkal felszerelt, mobil egységeket is bevet – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök hétfői videóüzenetében.

Nagy bejelentést tett Zelenszkij
Megszólalt Oroszország: elmondták, mi lesz, ha Trump tényleg megszerzi Grönlandot

Reagált ma délelőtt a Kreml Donald Trump elnök azon kijelentéseire, melyek szerint meg akarja szerezni Grönlandot az Egyesült Államoknak.

Megszólalt Oroszország: elmondták, mi lesz, ha Trump tényleg megszerzi Grönlandot
Kína besokallt az oroszoktól, elvágtak egy létfontosságú kapcsolatot

Peking és Moszkva gazdasági szövetségén mély repedések jelentek meg 2026 elejére. Miután az orosz áramexport ára a kínai belföldi árak fölé emelkedett, az ázsiai ország egyszerűen leállította az importot - számolt be a német Frankfurter Rundschau online híroldal.

Kína besokallt az oroszoktól, elvágtak egy létfontosságú kapcsolatot
Kiderült, mekkora hiánnyal zárta az évet az orosz költségvetés

Oroszország 2025-ben 5,6 billió rubelre rúgó költségvetési hiányt halmozott fel, ami a bruttó hazai termék 2,6 százalékának felel meg – közölte hétfőn az orosz pénzügyminisztérium az előzetes adatok alapján. Az összeg pontosan megfelel a korábban módosított hiánycélnak.

Kiderült, mekkora hiánnyal zárta az évet az orosz költségvetés
Kitálaltak az ukránok: az új orosz taktika megroppantja az erődvárosok védelmét - Végveszélybe került a Donbasz?

Az orosz haderő nagy valószínűséggel ugyanazt a taktikát kezdte el használni Kosztyantynivka város védelmének megtörésére, mint amit Pokrovszk és Mirnohrad nagy részének bekebelezésére is sikeresen alkalmazott – írta meg az ukrán Euromaidan Press.

Kitálaltak az ukránok: az új orosz taktika megroppantja az erődvárosok védelmét - Végveszélybe került a Donbasz?
Nem kap cseh gépeket Kijev

Csehország nem ad el Ukrajnának L-159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció - jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában.

Bár a szóba jövő repülőgépeknek jelenleg már alacsony az üzleti értéke, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak - fejtette ki a pártelnök.

(MTI)

Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül

Donald Trump amerikai elnök Oroszország katonai és gazdasági mozgásterét akarja korlátozni Grönland megkaparintásával, egyfajta csapdát állít Moszkvának – írja az MK.ru elemzésében.

Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Csúfos bukás a fronton: a németek csúcsdrónjai megbénultak az első bevetésen

Ukrajna egyelőre nem rendel újabb csapásmérő drónokat a Helsingtől, Európa legértékesebb védelmi technológiai startupjától. A döntés oka, hogy a cég fegyverei komoly problémákat mutattak a frontvonal közelében végzett teszteken – derül ki egy német katonai prezentációból és a Bloomberg által megismert dokumentumokból.

Csúfos bukás a fronton: a németek csúcsdrónjai megbénultak az első bevetésen
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 145 drónt indított.

(Telegram)

Fagyos szigetért fenyeget háborúval Washington: elmondták a szakértők, mi áll a botrányos követelések hátterében

Donald Trump amerikai elnök ismét napirendre tűzte Grönland megszerzését, az orosz és kínai terjeszkedésre hivatkozva. Biztonságpolitikai szakértők és európai tisztviselők szerint azonban a szigettel szemben jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés, így sokan úgy látják, Trump retorikája inkább az amerikai arktiszi befolyás növelésének ürügye - számolt be a Kyiv Independent.

Fagyos szigetért fenyeget háborúval Washington: elmondták a szakértők, mi áll a botrányos követelések hátterében
Életeket menthet a lengyelek megmozdulása: döbbenetes összeget gyűjtöttek össze napok alatt

Több mint 2,4 millió zlotyt – mintegy 660 ezer dollárt – gyűjtöttek össze lengyel önkéntesek generátorok vásárlására, hogy segítsék a súlyos energiaválsággal küzdő Kijevet - közölte a Kyiv Independent.

Életeket menthet a lengyelek megmozdulása: döbbenetes összeget gyűjtöttek össze napok alatt
Tankbajnokság és háborús kötvények – honnan lesz pénz Európa felfegyverzésére?

Európának elképesztő mennyiségű pénzre van szüksége, ha záros határidőn belül szeretné újjáépíteni az évtizedek óta elhanyagolt védelmi képességeit. A kormányoknak azonban önmagukban nincsen elég forrásuk, az európai védelmi cégek pedig nem elég nagyok ahhoz, hogy a szükséges beruházásokat finanszírozni tudják. A problémára sok megoldási lehetőség felmerül a közös beszerzésektől a háborús kötvényekig, sőt, még a tankbajnokságok ötlete is előkerült. Mindeközben a pénzügyi világ szereplőire egyre nagyobb nyomás hárul, hogy ők is dobjanak pénzt a kalapba, a multilateralizmus viszont halott – egyszerűen nincs rá idő.

Tankbajnokság és háborús kötvények – honnan lesz pénz Európa felfegyverzésére?
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Az orosz jelentések szerint a frontvonal harminc kilométerrre megközelítette a Donbasz utolsó ukrán erősségét, Szlavjanszkot. Szlavjanszk, valamint a vele nagyjából összeépült Kramatorszk elvesztése a gyarkorlatban Donyeck megye elvesztését is jelentené. A NAÜ tűzszünetet eszközölt ki a Zaporizzsjai atomerőmű környékén, hogy megkezdődhessenek Európa legnagyobb működő atomerőművének javítási munkálatai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ide katintva olvasható.

Tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna, villanyszerelőknek adták át a terepet

Ha ez megtörténik, Putyin lesz a világ legboldogabb embere

