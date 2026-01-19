Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Nagy bejelentést tett Zelenszkij
Ukrajna átalakítja légvédelmi rendszerét: a hagyományos eszközök mellett ezentúl elfogó drónokkal felszerelt, mobil egységeket is bevet – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök hétfői videóüzenetében.
Megszólalt Oroszország: elmondták, mi lesz, ha Trump tényleg megszerzi Grönlandot
Reagált ma délelőtt a Kreml Donald Trump elnök azon kijelentéseire, melyek szerint meg akarja szerezni Grönlandot az Egyesült Államoknak.
Kína besokallt az oroszoktól, elvágtak egy létfontosságú kapcsolatot
Peking és Moszkva gazdasági szövetségén mély repedések jelentek meg 2026 elejére. Miután az orosz áramexport ára a kínai belföldi árak fölé emelkedett, az ázsiai ország egyszerűen leállította az importot - számolt be a német Frankfurter Rundschau online híroldal.
Kiderült, mekkora hiánnyal zárta az évet az orosz költségvetés
Oroszország 2025-ben 5,6 billió rubelre rúgó költségvetési hiányt halmozott fel, ami a bruttó hazai termék 2,6 százalékának felel meg – közölte hétfőn az orosz pénzügyminisztérium az előzetes adatok alapján. Az összeg pontosan megfelel a korábban módosított hiánycélnak.
Kitálaltak az ukránok: az új orosz taktika megroppantja az erődvárosok védelmét - Végveszélybe került a Donbasz?
Az orosz haderő nagy valószínűséggel ugyanazt a taktikát kezdte el használni Kosztyantynivka város védelmének megtörésére, mint amit Pokrovszk és Mirnohrad nagy részének bekebelezésére is sikeresen alkalmazott – írta meg az ukrán Euromaidan Press.
Nem kap cseh gépeket Kijev
Csehország nem ad el Ukrajnának L-159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció - jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában.
Bár a szóba jövő repülőgépeknek jelenleg már alacsony az üzleti értéke, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak - fejtette ki a pártelnök.
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Donald Trump amerikai elnök Oroszország katonai és gazdasági mozgásterét akarja korlátozni Grönland megkaparintásával, egyfajta csapdát állít Moszkvának – írja az MK.ru elemzésében.
Csúfos bukás a fronton: a németek csúcsdrónjai megbénultak az első bevetésen
Ukrajna egyelőre nem rendel újabb csapásmérő drónokat a Helsingtől, Európa legértékesebb védelmi technológiai startupjától. A döntés oka, hogy a cég fegyverei komoly problémákat mutattak a frontvonal közelében végzett teszteken – derül ki egy német katonai prezentációból és a Bloomberg által megismert dokumentumokból.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 145 drónt indított.
Fagyos szigetért fenyeget háborúval Washington: elmondták a szakértők, mi áll a botrányos követelések hátterében
Donald Trump amerikai elnök ismét napirendre tűzte Grönland megszerzését, az orosz és kínai terjeszkedésre hivatkozva. Biztonságpolitikai szakértők és európai tisztviselők szerint azonban a szigettel szemben jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés, így sokan úgy látják, Trump retorikája inkább az amerikai arktiszi befolyás növelésének ürügye - számolt be a Kyiv Independent.
Életeket menthet a lengyelek megmozdulása: döbbenetes összeget gyűjtöttek össze napok alatt
Több mint 2,4 millió zlotyt – mintegy 660 ezer dollárt – gyűjtöttek össze lengyel önkéntesek generátorok vásárlására, hogy segítsék a súlyos energiaválsággal küzdő Kijevet - közölte a Kyiv Independent.
Tankbajnokság és háborús kötvények – honnan lesz pénz Európa felfegyverzésére?
Európának elképesztő mennyiségű pénzre van szüksége, ha záros határidőn belül szeretné újjáépíteni az évtizedek óta elhanyagolt védelmi képességeit. A kormányoknak azonban önmagukban nincsen elég forrásuk, az európai védelmi cégek pedig nem elég nagyok ahhoz, hogy a szükséges beruházásokat finanszírozni tudják. A problémára sok megoldási lehetőség felmerül a közös beszerzésektől a háborús kötvényekig, sőt, még a tankbajnokságok ötlete is előkerült. Mindeközben a pénzügyi világ szereplőire egyre nagyobb nyomás hárul, hogy ők is dobjanak pénzt a kalapba, a multilateralizmus viszont halott – egyszerűen nincs rá idő.
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn
Az orosz jelentések szerint a frontvonal harminc kilométerrre megközelítette a Donbasz utolsó ukrán erősségét, Szlavjanszkot. Szlavjanszk, valamint a vele nagyjából összeépült Kramatorszk elvesztése a gyarkorlatban Donyeck megye elvesztését is jelentené. A NAÜ tűzszünetet eszközölt ki a Zaporizzsjai atomerőmű környékén, hogy megkezdődhessenek Európa legnagyobb működő atomerőművének javítási munkálatai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
