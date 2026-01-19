Kína válságban: hiába a kormány minden intézkedése, történelmi mélypontra zuhantak a számok

Kína egészen 2023-ig birtokolta a világ legnépesebb országa címet, akkor viszont a szomszédos India megelőzte. A trónfosztás egyértelműen abból fakadt, hogy Peking 1949 óta nem látott népesedési válsággal néz szembe, a születési számok folyamatosan esnek. A 2025-ös számok szerint a születési ráta az 1949 óta vezetett adatok szerinte még nem volt ennyire mélyen. Az 1000 főre jutó születések száma 5,6-ra esett, ez azt jelentette, hogy

egyetlen év alatt 1,6 millióval csökkent az újszülöttek száma.

2025-ben mindössze 7,9 millióan jöttek világra az országban, egy évvel korábban még 9,54 millióan. Ez 2020 óta a legnagyobb mértékű zsugorodás.

Kínában az elmúlt években egyre súlyosbodik a demográfiai válság. A szülőképes korban lévő kínaiak egyre kevesebb gyereket vállalnak, miközben a társadalom gyorsan elöregszik. Egy évtizeddel korábban még 10 millióval volt magasabb az újszülöttek száma. A demográfiai trendek az össznépesség csökkenését eredményezték,

2025-ben 3,4 millió fővel esett az ország népessége.

Utoljára az 1960-as években tapasztaltak hasonlót, akkor a Mao Ce-tung kínai kommunista vezető uralma alatt bevezetett „nagy ugrás” gazdasági és társadalmi mozgalom elhibázott reformpolitikája idején volt hasonló a visszaesés, akkor éhínség tombolt az országban.

China last year registered the lowest number of births since records began, marking the fourth consecutive year of population decline as policymakers grapple with a demographic crisis. https://t.co/Hg64IXVfr6 pic.twitter.com/2MsYLAJwh7 https://t.co/Hg64IXVfr6 — Financial Times (@FT) January 19, 2026

Az elöregedő társadalom gazdasági kihívások elé állítja a vezetést. Hszi Csin-ping elnök igyekszik támogatásokkal megakadályozni a trendet, ám az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez kudarcnak tűnik Peking számára. A Nemzeti Statisztikai Hivatal legfrissebb, ismertetett számai alapján a lakosságszám 1,405 milliárd. A keleti nagyhatalomban a társadalmi folyamatok eredményeként a nyugdíjasok száma és aránya folyamatosan növekszik, mivel a várható élettartam is emelkedik az országban. Ugyanakkor ez egyre súlyosabb gazdasági terhet ró a kormányra, mivel a nyugdíjrendszer így is alulfinanszírozott.

Peking keresi a megoldást a problémára, egy sor intézkedéssel igyekezett a szülők terheit könnyíteni, így az apasági és szülési szabadság meghosszabbításától kezdve a házasságkötés megkönnyítéséig tettek lépéseket. Ez egyelőre nem hozta meg a várt eredményt, a szakemberek szerint a kormány egyelőre nem hozott elegendő mértékű kedvezményeket, hogy valódi hatást gyakoroljon a népesedésre.

A visszaesést azzal is magyarázzák, hogy a szülőképes korú nők száma 2020 és 2025 között 16 millióval esett vissza, valamint a fiatalok körében is jelentősen csökkent a házasodási kedv.

Kína a fogazásgátlás elérésének megnehezítésével is igyekszik akadályozni a további súlyos zuhanást, ám egyelőre ez sem hozta meg a kívánt eredményt.

Címlapkép forrása: Fred Lee/Getty Images