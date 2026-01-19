  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Lemondott, majd percek alatt újraválasztották: hihetetlen húzással kerülte el a menesztést a balkáni miniszterelnök
Globál

Lemondott, majd percek alatt újraválasztották: hihetetlen húzással kerülte el a menesztést a balkáni miniszterelnök

MTI
Előbb elfogadta a miniszterelnök lemondását, majd megszavazta az új kormányt a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje vasárnap este.

Savo Minic múlt csütörtökön mondott le a miniszterelnöki tisztségről, hogy megelőzze hivatalból történő eltávolítását. A boszniai alkotmánybíróság ugyanis a politikus tavaly szeptemberi kinevezésének alkotmányosságát vizsgálta, és a várakozások szerint megvonta volna tőle a megbízatást.

Tavaly Savo Minicet Milorad Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökének javaslatára választották meg Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének miniszterelnökévé. Ám Milorad Dodikot a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta hivatalától. Ennek oka az volt, hogy a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság tavaly augusztus 1-jén egy évi - pénzzel megváltható - letöltendő börtönre ítélte és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől a politikust, mert nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Milorad Dodiknak így nem volt felhatalmazása arra, hogy miniszterelnök-jelöltet javasoljon.

Ana Trisic-Babic megbízott köztársasági elnök azonban ismét Savo Minicet kérte fel kormányalakításra, így a parlament előbb elfogadta lemondását, majd újra megválasztotta.

Savo Minic némileg átalakította korábbi kabinetjét, három korábbi minisztert menesztett, a többiek viszont tárcát cseréltek vagy maradtak korábbi helyükön.

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Kapcsolódó cikkünk

Gigászi csúszásban a délszláv szupersztráda, de 2026 az áttörés éve lehet

Több helyen meg kell ismételni a rendkívül szoros boszniai szerb elnökválasztást

Nem volt tiszta az elnökválasztás, részben törölték az eredményt Magyarországtól délre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility