Lemondott, majd percek alatt újraválasztották: hihetetlen húzással kerülte el a menesztést a balkáni miniszterelnök

Előbb elfogadta a miniszterelnök lemondását, majd megszavazta az új kormányt a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje vasárnap este.

Savo Minic múlt csütörtökön mondott le a miniszterelnöki tisztségről, hogy megelőzze hivatalból történő eltávolítását. A boszniai alkotmánybíróság ugyanis a politikus tavaly szeptemberi kinevezésének alkotmányosságát vizsgálta, és a várakozások szerint megvonta volna tőle a megbízatást.

Tavaly Savo Minicet Milorad Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökének javaslatára választották meg Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének miniszterelnökévé. Ám Milorad Dodikot a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta hivatalától. Ennek oka az volt, hogy a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság tavaly augusztus 1-jén egy évi - pénzzel megváltható - letöltendő börtönre ítélte és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől a politikust, mert nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Milorad Dodiknak így nem volt felhatalmazása arra, hogy miniszterelnök-jelöltet javasoljon.

Ana Trisic-Babic megbízott köztársasági elnök azonban ismét Savo Minicet kérte fel kormányalakításra, így a parlament előbb elfogadta lemondását, majd újra megválasztotta.

Savo Minic némileg átalakította korábbi kabinetjét, három korábbi minisztert menesztett, a többiek viszont tárcát cseréltek vagy maradtak korábbi helyükön.

