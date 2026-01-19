  • Megjelenítés
Globál

Megszólalt Oroszország: elmondták, mi lesz, ha Trump tényleg megszerzi Grönlandot

Portfolio
Reagált ma délelőtt a Kreml Donald Trump elnök azon kijelentéseire, melyek szerint meg akarja szerezni Grönlandot az Egyesült Államoknak.

Donald Trump elnök az elmúlt hetekben többször is kijelentette, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra, ezt pedig Oroszország az elmúlt napokban több ízben is kommentálta.

Először a külügyminisztérium jelentette be, hogy Oroszország nem tart igényt Grönlandra, múlt pénteken közölték, hogy a terület értelmezésük szerint Dániához tartozik.

Ma, hétfőn ismét téma volt Grönland jövője és Trump ambíciói Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő sajtótájékoztatóján.

Peszkov azt mondta: Oroszország nem szeretné hivatalosan kommentálni, hogy szerintük milyen módon befolyásolja majd Grönland jövőjét Trump jelenlegi viselkedése, viszont hozzátette:

Trump egész biztosan bekerül a történelemkönyvekbe, nemcsak az Egyesült Államokban, de a világ minden részén.”

Azt nem fejtette ki, hogy szerinte pozitív vagy negatív történelmi szereplőként emlékszik-e majd vissza a világ az amerikai elnökre.

Címlapkép forrása: Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images

