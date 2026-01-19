Nagy bejelentést tett Zelenszkij

  • Megjelenítés
Ukrajna átalakítja légvédelmi rendszerét: a hagyományos eszközök mellett ezentúl elfogó drónokkal felszerelt, mobil egységeket is bevet – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök hétfői videóüzenetében.

A hónap elején súlyos orosz légicsapások érték az országot. A támadások nyomán ezrek maradtak áram és fűtés nélkül, különösen a fővárosban, Kijevben. Zelenszkij már korábban is többször sürgette a légvédelem megerősítését, valamint a nyugati szövetségesek fokozottabb segítségét.

Az elnök bejelentette Pavlo Jelizarov kinevezését a légierő új parancsnokhelyettesévé, aki az új rendszer fejlesztéséért és működtetéséért felel majd.

Ukrajna a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta jelentősen bővítette dróngyártási kapacitásait, az elfogó drónokat pedig hatékony és költségtakarékos védekezési eszköznek tartják.

Zelenszkij fokozott éberségre intette a lakosságot az újabb orosz támadások veszélye miatt. "Oroszország felkészült egy tömeges csapásra, és csak a megfelelő pillanatra vár" – fogalmazott, felszólítva minden régiót a gyors reagálásra.

A hétvégén mind az elnök, mind Andrij Szibiga külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzés szerint az orosz erők célzott felderítést végeznek, különös tekintettel az atomerőműveket ellátó transzformátorállomásokra.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy utasította Julija Szviridenko miniszterelnököt: még ezen a héten hozzon döntéseket a támadások okozta károk helyreállításáról, beleértve a fűtés és áramellátás újraindításán dolgozó, több tízezer vészhelyzeti munkás jutalmazását is.

