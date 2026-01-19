Nagy bejelentést tett Zelenszkij

A hónap elején súlyos orosz légicsapások érték az országot. A támadások nyomán ezrek maradtak áram és fűtés nélkül, különösen a fővárosban, Kijevben. Zelenszkij már korábban is többször sürgette a légvédelem megerősítését, valamint a nyugati szövetségesek fokozottabb segítségét.
Az elnök bejelentette Pavlo Jelizarov kinevezését a légierő új parancsnokhelyettesévé, aki az új rendszer fejlesztéséért és működtetéséért felel majd.
Ukrajna a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta jelentősen bővítette dróngyártási kapacitásait, az elfogó drónokat pedig hatékony és költségtakarékos védekezési eszköznek tartják.
Zelenszkij fokozott éberségre intette a lakosságot az újabb orosz támadások veszélye miatt. "Oroszország felkészült egy tömeges csapásra, és csak a megfelelő pillanatra vár" – fogalmazott, felszólítva minden régiót a gyors reagálásra.
A hétvégén mind az elnök, mind Andrij Szibiga külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzés szerint az orosz erők célzott felderítést végeznek, különös tekintettel az atomerőműveket ellátó transzformátorállomásokra.
Zelenszkij arról is beszélt, hogy utasította Julija Szviridenko miniszterelnököt: még ezen a héten hozzon döntéseket a támadások okozta károk helyreállításáról, beleértve a fűtés és áramellátás újraindításán dolgozó, több tízezer vészhelyzeti munkás jutalmazását is.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt
A katonaság megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen, ami egy gazdasági puccskísérlet lehet.
Most már végre drága az OTP?
A kérdés, ami sokakat érdekel.
Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot
Az USA szerint nem fog elsülni a gazdasági csodafegyver.
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Komoly geopolitikai jelentőség.
Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon
Évtizedek óta nem történt ilyen.
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem egész éjjel dolgozott - Kifejezetten intenzív volt az orosz csapás.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Fontos jelzést kapnak ezzel a befektetők az intézmény függetlenségéről.
Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál
Aggasztó képek jelentek meg a közösségi médiában.
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.