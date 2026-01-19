Olyan levelet küldött az amerikai elnök egy európai vezetőnek, amit olvasva mindenki ledöbbent

Donald Trump amerikai elnök levelet küldött Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnöknek, amelyben a Nobel-békedíj elmaradását Grönlanddal kapcsolatos törekvéseihez kapcsolta. A Bloomberg által megszerzett levélben azt írta:
Tekintettel arra, hogy az ön országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat azért, mert több mint nyolc háborút megállítottam, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak.
Trump hozzátette: "A világ nem biztonságos, hacsak nem rendelkezünk teljes és átfogó ellenőrzéssel Grönland felett."
A Nobel-békedíjat egyébként nem a norvég kormány, hanem egy független bizottság ítéli oda. Støre válaszában hangsúlyozta, hogy ezt már többször megpróbálta elmagyarázni Trumpnak, a jelek szerint mérsékelt sikerrel.
Az amerikai elnök a hétvégén azzal borzolta a kedélyeket, hogy vámokkal fenyegette meg az európai NATO-tagállamokat arra az esetre, ha nem kapná meg Grönlandot. Az Európai Unió vezetői csütörtökön rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az ügyben. Az uniós nagykövetek már vasárnap megvitatták a lehetséges válaszlépéseket, köztük mintegy 93 milliárd euró értékű amerikai importra kivetendő vámokat.
Trump hétfőn a Truth Social platformon is üzent: "A NATO húsz éve mondja Dániának, hogy el kell hárítani az orosz fenyegetést Grönlandról. Sajnos Dánia képtelen volt bármit is tenni ez ügyben. Most eljött az ideje, és meg fog történni!!!"
A múlt héten Norvégiában döbbenettel fogadták a hírt, miszerint María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető átadta kitüntetését Trumpnak egy fehér házi találkozón. A Norvég Nobel-bizottság közleményben reagált: szerintük a díj és a díjazott elválaszthatatlan, és még akkor sem változik, hogy kinek ítélték oda, ha az érem vagy az oklevél később más birtokába kerül. A bizottság külön bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a díjat még jelképesen sem lehet továbbadni.
A Trumpnak küldött levelet az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács több európai kormánnyal is megosztotta.
Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images
