  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Olyan levelet küldött az amerikai elnök egy európai vezetőnek, amit olvasva mindenki ledöbbent
Globál

Olyan levelet küldött az amerikai elnök egy európai vezetőnek, amit olvasva mindenki ledöbbent

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök levélben sérelmezte a norvég miniszterelnöknél, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat, és a világ biztonságát Grönland feletti teljes ellenőrzéshez kötötte - írta meg a NDTV.

Donald Trump amerikai elnök levelet küldött Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnöknek, amelyben a Nobel-békedíj elmaradását Grönlanddal kapcsolatos törekvéseihez kapcsolta. A Bloomberg által megszerzett levélben azt írta:

Tekintettel arra, hogy az ön országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat azért, mert több mint nyolc háborút megállítottam, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak.

Trump hozzátette: "A világ nem biztonságos, hacsak nem rendelkezünk teljes és átfogó ellenőrzéssel Grönland felett."

A Nobel-békedíjat egyébként nem a norvég kormány, hanem egy független bizottság ítéli oda. Støre válaszában hangsúlyozta, hogy ezt már többször megpróbálta elmagyarázni Trumpnak, a jelek szerint mérsékelt sikerrel.

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Az amerikai elnök a hétvégén azzal borzolta a kedélyeket, hogy vámokkal fenyegette meg az európai NATO-tagállamokat arra az esetre, ha nem kapná meg Grönlandot. Az Európai Unió vezetői csütörtökön rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az ügyben. Az uniós nagykövetek már vasárnap megvitatták a lehetséges válaszlépéseket, köztük mintegy 93 milliárd euró értékű amerikai importra kivetendő vámokat.

Trump hétfőn a Truth Social platformon is üzent: "A NATO húsz éve mondja Dániának, hogy el kell hárítani az orosz fenyegetést Grönlandról. Sajnos Dánia képtelen volt bármit is tenni ez ügyben. Most eljött az ideje, és meg fog történni!!!"

A múlt héten Norvégiában döbbenettel fogadták a hírt, miszerint María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető átadta kitüntetését Trumpnak egy fehér házi találkozón. A Norvég Nobel-bizottság közleményben reagált: szerintük a díj és a díjazott elválaszthatatlan, és még akkor sem változik, hogy kinek ítélték oda, ha az érem vagy az oklevél később más birtokába kerül. A bizottság külön bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a díjat még jelképesen sem lehet továbbadni.

A Trumpnak küldött levelet az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács több európai kormánnyal is megosztotta.

Kapcsolódó cikkünk

Ilyen veszélyes forgatókönyv még nem fenyegette a világgazdaságot – most egy síparadicsomban dőlhet el minden

Fagyos szigetért fenyeget háborúval Washington: elmondták a szakértők, mi áll a botrányos követelések hátterében

Rendkívüli EU-csúcstalálkozó lesz Trump támadása miatt

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility