Ötezren haltak meg két hét alatt: kivégzések jöhetnek az iszlám vezetés ellen lázadók ellen

Az iráni tüntetések eddig legalább ötezer halálos áldozatot követeltek, miközben a hatóságok brutális eszközökkel próbálják elfojtani a megmozdulásokat, és az erőszakért terrorista csoportokat tesznek felelőssé - közölte a Cnbc.

Egy iráni tisztségviselő vasárnap közölte, hogy a tüntetésekben legalább ötezer ember vesztette életét. Az áldozatok között mintegy ötszáz biztonsági alkalmazott is van. A hatóságok szerint "terroristák és fegyveres randalírozók" felelősek a helyzetért.

A december 28-án kirobbant tiltakozások eredetileg a gazdasági nehézségek ellen irányultak, ám két hét alatt az egyházi uralom elleni tömeges felkeléssé szélesedtek. Szakértők szerint ez az 1979-es iszlám forradalom óta a legvéresebb belföldi válság Iránban.

Donald Trump amerikai elnök többször is beavatkozással fenyegetett arra az esetre, ha folytatódnak az utcai gyilkosságok és kivégzések. Ali Hamenei legfőbb vallási vezető nyilvános beszédében bűnözőnek nevezte Trumpot a tüntetők támogatása miatt. "Nem sodorjuk háborúba az országot, de a belföldi és külföldi bűnözők nem maradnak büntetlenül" – jelentette ki, az áldozatokért pedig az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető "terroristákat" okolta.

Az iráni igazságszolgáltatás jelezte, hogy kivégzések várhatók. Egyes cselekményeket "moharebnek", vagyis Isten elleni háborúnak minősítettek. Ez az iszlám jog szerint halálbüntetéssel sújtható.

Az amerikai székhelyű HRANA jogvédő szervezet eddig 3308 halálesetet erősített meg, további 4382 ügyet még vizsgálnak. Több mint 24 ezer letartóztatásról tudnak.

A biztonsági erők brutális fellépése nagyrészt elfojtotta a megmozdulásokat. Egy teheráni lakos arról számolt be, hogy rohamrendőrök közvetlenül a tömegbe lőttek. A közösségi médiában terjedő, részben hitelesített felvételek országszerte erőszakos rendőri beavatkozásokat mutatnak.

A legsúlyosabb összecsapások az ország északnyugati, kurd többségű területein zajlottak, ahol szeparatista csoportok is aktívak. Három, a helyzetet ismerő forrás szerint január 14-én fegyveres kurd alakulatok próbáltak átkelni Irakból Iránba.

Az információáramlást az internet korlátozása is nehezíti. Egy pakisztáni orvos, aki iráni feleségét látogatta Iszfahánban, kénytelen volt félbeszakítani útját, mert nem tudott kapcsolatba lépni családjával. Elmondása szerint erőszakos tömeget látott, amely épületeket, bankokat és autókat gyújtott fel.

Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images

